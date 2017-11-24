Yıldız Tilbe, Ersoy Dede'ye teşekkür etti

Star yazarı Ersoy Dede şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kendisine teşekkür ettiğini yazdı. Dede, "Bazı radyo ve televizyonlarda Yıldız Tilbe çalınmadığını, programlara konuk edilmediğini yazdım önceki gün.. Önce yazım nedeniyle Yıldız Tilbe teşekkür etti" dedi.

Dede'nin "Mustafa Sarıgül'ün Şişli planı" başlığıyla (24 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bazı radyo ve televizyonlarda Yıldız Tilbe çalınmadığını, programlara konuk edilmediğini yazdım önceki gün.. Önce yazım nedeniyle Yıldız Tilbe teşekkür etti.. Yazıya düşeceği bir şerh ya da izahat yoktu. Yani Yıldız Tilbe de bir ambargoyla karşı karşıya olduğunu düşünüyordu.. Doğan Grubu’na gelince.. Grubun en tesirli isimlerinden biri, Ertuğrul Özkök’le konuştum.. ‘Türkiye’nin Amy Winehouse’u’ dediği Yıldız Tilbe’ye ambargo uygulandığı iddialarını kabul etmedi.. Neden böyle bir algı oluştuğunu bilmiyor.. Ama Doğan Grubu’nun radyolarında da televizyonlarında da Yıldız Tilbe yasağı olmadığını söylüyor… 90’ların başında arabalarımıza neden siyah kurdela asmıştık?.. Sadece radyoculuğun değil, şarkıların da yasaklanmasına karşıydık da ondan…