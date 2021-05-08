Yıldız Tilbe'den Tarkan açıklaması

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada başlattığı akımına "pas atarak" davet ettiği ve ret yanıtı aldığı meslektaşı Tarkan’a kırgın olmadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada "meydan okuma" akımına pas atarak davet ettiği ve ret yanıtı aldığı meslektaşı Tarkan’a cevap verdi. Tarkan'a kırgın olmadığını söyleyen Tilbe, “Saygım var, sorun yok” dedi.

Tilbe, Tarkan'ın “Kış Güneşi” isimli şarkısını söyleyerek ünlü şarkıcıya pas atmıştı. Şarkıcı Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan ise akımın amacını anlamadığını söyleyerek Tilbe’nin bu davetine ret cevabı vermişti. Ünlü şarkıcı, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver” diye konuşmuştu.

Yıldız Tilbe de Tarkan’ın bu sözlerini "Teşekkür ederim" diyerek cevaplamıştı.

Muhabirlerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Tilbe, Tarkan’ın cevabına kırgın olmadığını belirterek, “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani” dedi.

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