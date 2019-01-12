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Yıldız Tilbe: Canan Karatay doğru söylüyor

"Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar"

12 Ocak 2019 12:26

Şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, zaman zaman sıra dışı açıklamalarıyla gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek konusunda söylediklerinin doğru olduğunu ifade etti.

"Karşısında olanlara da akıl fikir diliyorum"

 Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklamalarda bulunan Tilbe, Karatay'la ilgili şunları söyledi:

"Allah Karatay'ın yardımcısı olsun. Karşısında olanlara da akıl fikir diliyorum. Bana hep doğal şeyler söylüyor. Ekmek yemeyin diyor doğru söylüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Ekmek karton gibi. Eskiden bir hafta kalırdı bir şey olmazdı, kızartırdık yerdik. Şimdi sebze de her şey de çok kötü. Gerçekten yazıklar olsun başka bir şey demeyeceğim. Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel."

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