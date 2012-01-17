Yıldız Tilbe: Ben anormal değilim insanlar çılgın



T24 - Yıldız Tilbe geçtiğimiz hafta Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken gazetecileri gördü. Gazetecilere, "Allah belanızı versin" demiş; sonrasında kaza yapmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra da Tilbe'den, "Ben basının sokak elemanlarını çok seviyorum. Yine bir restoran çıkışı karşılaştık. En primitif halimle kaçmaya çalıştım fakat başaramadım" açıklamasını yapmıştı.

HaberTürk'te Begüm Çelikkol'un haberine göre; Tilbe'den konu üzerine bir açıklama daha geldi: "O akşam menajerim ve arkadaşlarımızla yemeğe çıkmıştık. Bir telefonla Bülent Ersoy'un öldüğü haberi geldi. Sonra Bülent Hanım'ı aradık, gerçeği öğrendik. Ardından bir telefon daha geldi.



Bu kez de Azer Bülbül'ün öldüğü söylendi. Ve haber doğruydu. Azer benim çok değerli bir dostumdu. Babam öldüğünde 2 sene depresyona girmiştim. Azer Bülbül'ün ölümü de beni bu kadar etkiledi. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'dan da özel bir sesi vardı. O akşam üzgündüm, makyajım da yoktu. Gazeteci arkadaşlara bu yüzden tepki gösterdim" dedi.



"Çılgın mısınız?" diye soran Tilbe, "Ben çılgın değilim, insanlar çılgın. İnsanlar normal olmadığı için ben anormalmişim gibi geliyor" dedi.



Programı esnasında düştüğü sorulan Tilbe, "Sahnede bir boşluk vardı. Allah'tan birşey olmadı. Allah beni koltuğa oturuyormuşum gibi yere yumuşak biçimde oturttu" şeklinde konuştu.





