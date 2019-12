-Yıldız: ''Terörün dili tek'' BALIKESİR (A.A) - 11.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Biz terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu söylemiştik. İster 11 Eylül olsun, ister 12 Eylül olsun'' dedi. Yıldız, bazı programlar için geldiği Balıkesir'de Vali Yılmaz Arslan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti İl Binası'nda bir süre partililerle görüşen Yıldız, çıkışta bir gazetecinin, bu günün ABD'ye yapılan 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü olduğunu anımsatması üzerine, Türkiye'nin nereden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı olduğunu söyledi. Türkiye'nin her zaman terörün karşısında olduğunu ancak terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki eylemleri karşısında bazı ülkelerin aynı hassasiyeti göstermediğini belirten Yıldız, ''Biz terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu söylemiştik. İster 11 Eylül olsun, ister 12 Eylül olsun. Terörün dili tektir. Zarar vermektir ve bozmaktır, yapmak değildir'' diye konuştu. Yıldız, terörün her zaman karşısında olduklarını ancak 11 Eylül saldırıları ile İslam dini arasında kurulmaya çalışılan bütünleştirme gayretini de anlamakta güçlük çektiklerini anlatarak, şöyle devam etti: ''Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz 11 Eylül terör eylemlerini İslam dini ile bütünleştirme ve birlikte gösterme gayretleri vardır. Bunu da son derece yanlış buluyoruz. Birlikte yaptığımız bir söyleşide batılı bir düşünür, '11 Eylül deyince siz ne anlıyorsunuz?' diye sorulduğunda, 'Ben İslamiyeti anlıyorum' demişti. Ben, aynı soru bana yöneltildiğinde ise 'İslamın, bırakın bir insana zarar vermeyi, İslam peygamberinin bir devenin yavrusunu doğururken rahatsız olmaması için ordusunun güzergahını değiştirdiğini' anlatmıştım. Terör ve din birbirinden farklı konular. 11 Eylül, zihnimizde kavram karmaşası doğurmadan kalacaktır. Terör, bütün ülkelerin hangi örgüt olursa olsun karşısında durması gereken bir olgudur.''