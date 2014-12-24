Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Davutoğlu protestosu; 10 gözaltı

Esenler Belediyesi'nce düzenlenen Kentsel Dönüşüm ile ilgili “Geleceğin Şehirleri Sempozyumu”na katılacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yemekhane önünde protesto edildi.

Okulun duvarlarına ‘hırsız var’ afişi asan öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenliklerin, öğrencilere “Afişleri çıkartın” dediği daha sonra da kendileri çıkartmaya çalıştığı öğrenildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, çok sayıda Çevik Kuvvet polisinin de bulunduğu alanda öğrenciler kendilerini korumak için yemekhane girişine barikat kurdu. Yemekhanenin içinde kovalandıktan sonra 10 öğrenci gözaltına alındı. Kampüste sabah 9.30'dan itibaren geniş güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.