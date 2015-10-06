Yıldız Teknik Üniversitesi 'kavgaya karıştıkları' gerekçesiyle kampüse almadığı 5 öğrenciyi polise teslim etti

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan beş öğrenci, geçen ay karıştıkları iddia edilen bir kavga gerekçe gösterilerek okula alınmadı. Öğrenciler için polis çağrılırken; polis merkezinde ifadeleri alınan gençler serbest bırakıldı. Gençlerin avukatı Umut Alkaç, disiplin soruşturması kapsamında hiçbir öğrencinin ifadesinin alınmadığını, soruşturma sonuçlanmadan da kimse hakkında "okula almama" yasağı uygulanamayacağını söyledi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geçen 16 Eylül ’deki öğrenci kavgasına karıştıkları iddia edilen Ş.A., K.B., T.B., S.Ş. ve H.U.Ç. adlı öğrenciler bugün okula alınmadı. Gerekçe olarak, Rektör İsmail Yüksek’in imzasını taşıyan 5 Ekim tarihli yazı gösterildi. Söz konusu yazıda, beş genç hakkında başlatılan disiplin soruşturması başlatıldığı, ‘Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin altıncı fıkrası uyarınca üniversite binalarına girmelerinin yasaklandığı belirtiliyor.



"Ortada bir soruşturma yok, varsa da alınan savunma ve ifade yok"

Yazı nedeniyle Davutpaşa Kampüsü girişinde kimlikleri kontrol edilerek durdurulan beş öğrenci, çağrılan polislere teslim edildi. Esenler Polis Merkezi’ne götürülen beş öğrenci, “yaralama ve darp” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Gençlerin avukatı Umut Alkaç böylesi bir yazıyla ilk kez karşılaştığını belirterek, “Ortada bir soruşturma yok, varsa da alınan savunma ve ifade yok. Hiçbir savunma alınmadan, devam zorunluluğu bulunan bölümlerdeki öğrencilerin okula girmesini engellemek, hukuka aykırı bir karardır. Ben böyle bir karar görmedim” diyor.