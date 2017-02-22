Yıldız Teknik Üniversitesi ihraç edilen hocalarını uğurladı: Cübbe iliklenmez, akademi biat etmez!

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ), son KHK ile ihraç edilen akademisyenler; öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin, dışarıdan desteğe gelenlerle birlikte, Davutpaşa Kampüsü ana kapısında buluştuğu uğurlamada, polis ve Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) ablukası yaşandı. Kampüs ana kapısında çanta ve kimlik kontrolü yapılırken; öğrenciler, ring araçları ve otobüslerden indirilerek tek tek arandı.

Hocaların konuşmalarının ve basın açıklamasının ardından yarın saat 12.30’da Beşiktaş Kampüsü’nde buluşmak üzere eylem sona erdi.

Cübbe iliklenmez, akademi biat etmez diyen YTÜ mezun, hoca ve öğrencileri yarın da Yıldız Kampüsü’nde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

"Ara veriyoruz, gitmiyoruz"

Öğrencileriyle beraber odalarını toplayan akademisyenler alkışlarla birlikle İktisat Fakültesi önünde bir araya geldi. Burada konuşan Prof. Dr. Fulya Atacan “Biz bu bölümün kurucularıyız, buradaki hocalar ders veriyosa bizim sayemizdedir. Biz ara veriyoruz, gitmiyoruz” dedi.

Arş. Gör. Dr. Süreyya Algül ise “Böyle uğurlanmak bize nasip oldu, çok mutluyum” dedi.

Henüz ihraç edilmeyen akademisyenlerden Doç. Dr. Ester Ruben ise “Arkadaşlarımızın ihracında payı olan öğretim görevlilerine idarecilere sesleniyorum: bu vatanseverlik midir? Arkadaşlarımızı geri istiyoruz” dedi.

"Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet"

İhraç edilen ve edilmeyen akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler hep birlikte alkışlarla YTÜ Davutpaşa Kampüsü anakapısına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün önü Yabancı Diller Fakültesi önünde polis ve ÖGB tarafından kesildi. Ancak görüşme sonunu yürüyüş devam etti.