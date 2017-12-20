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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVASINDA MÜTALAA: 22 SANIK HAKKINDA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında "Ter

20 Aralık 2017 18:43

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12\'si tutuklu 22 sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep etti. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, aralarında \"Uyanış\" filminin yönetmeni Ali Avcı\'nın evinde 13 Temmuz 2017\'de yakalanan ve mahkeme kararıyla ismini değiştiren Yrd. Doç. Dr. Fatih (Fetullah) Karabiber\'in de bulunduğu, 22 sanık hakkında, \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. 

\"ÖRGÜT ABİLERİ\"
Mütalaada, \"Üniversitelerde, değişik alanlarda akademik olarak görev yapan örgüt mensuplarının, örgüt tarafından mahrem yapılar sayılan, askeri ve polis okullarında, akademilerindeki öğrencilere, orduda görev yapan subay ve astsubaylara, emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları ve amirlerine, hakim ve savcılarına, MİT görevlilerine örgüt hiyerarşisi içerisinde, hücre tipi dikey bir yapılanmayla gizlilik içerisinde örgütsel eğitim ve talimat veren abiler oldukları anlaşılmıştır\" denildi. Mütalaada, şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları, FETÖ\'nün talimatı ile TMSF\'ye devredilmeden önce Bank Asya\'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları ifade edildi. 


 

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