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Kültür-Sanat

'Yıldız Savaşları'nın yıldızı kalp krizi geçirdi

"Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

24 Aralık 2016 20:13

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin yıldız oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız Savaşları'ndaki "Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.

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Yıldız SavaşlarıCarrie Fisher

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