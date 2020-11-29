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Dünya

Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader'a hayat veren David Prowse hayatını kaybetti

29 Kasım 2020 09:25

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti. 

Sky News'un aktardığına göre, Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader kostümünü giyen David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı. 

 

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