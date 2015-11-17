Yıldız Sarayı'nın restorasyon maliyeti 49 milyon lira

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olarak kullanılması planlanan Yıldız Sarayı’nın 49 milyon 485 bin lira tutarında yatırım projesi açıklandı.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Yıldız Sarayı’nın kapsamlırestorasyonun ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 yılı bütçe çizelgesinde yer alan Yatırım Projeleri Listesi’nde Yıldız Sarayı için 12 projenin planlandığı görüldü. Projelerin toplam tutarı ise 49 milyon 485 bin 358 TL. Bakanlığın Yıldız Sarayı için planladığı projeler şunlar:

- 2013 yılında başlayan, Yıldız Sarayı Müzesi marangozhane ve şehir müzesi rölöve restitüsyon restorasyon teşhir tanzim projelerinin yapımının 2015’te tamamlanması öngörülüyor. Proje tutarı 249 bin TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1000 TL’lik yatırım yapıldı.

- 2013’te başlayan Yıldız Sarayı Saray Tiyatrosu ve Gedikli Cariyeler Dairesi (Sahne Sanatları) rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapımının da bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 117 bin 850 olan çalışma için 2015 bütçesinden 1000 TL’lik yatırım yapıldı.

- 2013’de başlayan Yıldız Sarayı harem yapıları ve Küçük Mabeyn Köşkü teşhir tanzim projelerinin yapımının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 274 bin 800 TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1000 TL yatırım yapıldı.

- 2013’te başlayan Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi basit onarımının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 1 milyon 414 bin 708 TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1000 TL yatırım yapıldı.

- Bu yıl başlayan Yıldız Sarayı Musahip Ağalar Köşkü onarımının 2017’de tamamlanması öngörülüyor. Proje tutarı 3 milyon 200 bin TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

- Bu yıl başlayan Yıldız Sarayı Kızlar Ağası Dairesi sera yapıları, harem kapısı onarımı ve çevre düzenlemesi projelerinin 2017 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 7 milyon 988 bin TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1 milyon 600 bin TL’lik yatırım yapıldı.

- Bu yıl başlayan Yıldız Sarayı harem yapıları ikmal onarımı ve teşhir tanziminin 2017’de tamamlanması planlanıyor. Proje tutarı 15 milyon 421 bin TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 3 milyon 181 bin 358 TL’lik yatırım yapıldı.

- Bu yıl başlayan Yıldız Sarayı marangozhane ve güzel sanatlar galerisi (şehir müzesi) onarımı ve teşhir tanziminin 2017’de tamamlanması öngörülüyor. Proje tutarı 7 milyon TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 1 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

- Bu yıl başlayan Yıldız Sarayı Kaskat Köşkü ve Küçük Mabeyn Köşkü teşhir tanziminin 2017’de tamamlanması öngörülüyor. Proje tutarı 4 milyon 500 bin TL olan çalışma için 2015 bütçesinden 750 bin TL’lik yatırım yapıldı.