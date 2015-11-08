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Yıldız Sarayı, 'Cumhurbaşkanlığı İstanbul Külliyesi' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel’i Yıldız Sarayı'nda karşılamıştı

08 Kasım 2015 15:11

Habertürk gazetesi yazarı tarihçi Prof. Murat BardakçıSultan 2. Abdülhamid zamanında devletin idare merkezi olan Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edileceğini ve restorasyonun ardından “Cumhurbaşkanlığı İstanbul Külliyesi” olacağını yazdı.

Bardakçı, saray içerisinde ilk ciddi restorasyonun tamamlandığı ‘Büyük Mabeyn’ adlı köşkün Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edildiğini hatırlatarak, "Sultan Abdülhamid’in Yıldız’ı, bir asırdan daha fazla zaman sonra ayağa kaldırılacak" yorumu yaptı.

Bardakçı'nın Habertürk'te yayımlanan bugünkü yazısından (8 Kasım 2015) bazı bölümler şöyle: 

Sadece şu kadarını söyleyeyim: Sultan Abdülhamid’in imparatorluğu otuz küsur sene boyunca idare ettiği Yıldız’daki ilk ciddî restorasyon “Büyük Mabeyn” isimli köşkte yapıldı, kısa bir müddet önce tamamlandı ve köşk Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildi...

Hani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçenlerde oturdukları ve “hilâlleri sonradan konmuş” zannedilen 19. Asır Fransız malı “ampir” koltukların bulunduğu bina var ya, işte orası...

Şimdi, Yıldız’ın tamamı Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilecek, başka yerlere tahsisli binalar boşaltılıp ciddî bir restorasyondan geçirilecek ve Sultan Abdülhamid’in Yıldız’ı, bir asırdan daha fazla zaman sonra ayağa kaldırılıp “Cumhurbaşkanlığı İstanbul Külliyesi” yapılacak...

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