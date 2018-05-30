Yıldız Ramazanoğlu'ndan 'İslam'ın kızı' tepkisi: Kadına ve erkeğe ayrı ahlak öneren dil, dinden soğutuyor

Kadın hakları savunuculuğunda İslami kesimin önde gelen isimlerinden Yıldız Ramazanoğlu, İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın "İslamın Kızı! Umudumuz sensin" sözlerine tepki gösterdi. Ramazanoğlu, "Kadınları hadsizce tedip ve terbiye etmeye yönelen, kadına ve erkeğe ayrı ahlak öneren dil dinden soğutuyor" ifadesini kullandı.

Şenocak kadınların pantolon giyip, kaşlarını aldırarak üniversiteye gitmesinin günah olduğunu ve bu kadınların cehenneme gideceğini iddia etmişti. Şenocak sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda, “İslamın Kızı! Umudumuz sensin, cafelerde gece yarılarına kadar erkeklerle senli-benli konuşan, felsefenin derin bahislerine dalan, para, pul kazanan lakin ailesini dağıtan kadınların değil, Fatih'e, Baki'ye, Sinan'a ninni söyleyen, evinde YAVUZ yetiştiren anaların izinde yürü!” ifadesini paylaşmıştı.

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Ramazanoğlu, "İslam'ın kızı, İslam'ın erkeği" başlığıyla yayımlanan yazısında Şenocak'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Başörtüsü yasaklarıyla mücadele edilirken kimileri bir adım ötesini görememiş demek ki. Eğitim düzeyi yükselen genç kadınların kamu alanında görünürlüklerinin artacağı, yeni taleplerinin, hatta kamu alanını dönüştürmelerinin kaçınılmaz olacağı aşikardı. “İslam’ın kızı” repliği neden makes bulmuyor genç kadınlar üzerinde, neden dini söylemler etkisini yitiriyor gün geçtikçe. Kadınları hadsizce tedip ve terbiye etmeye yönelen, kadına ve erkeğe ayrı ahlak öneren dil dinden soğutuyor. Okuduklarını ve işittiklerini akıl ve kalp süzgecinden geçirebilen gençlerin bu ikiliğe tahammülü yok çünkü. Bir düşünceye göre kadınlar eğitim almamalı, en yüksek donanıma ulaşsa, uzmanlaşsa bile evinin kadını olup çocuk yetiştirmelidir. Çünkü dışarısı tekin değil tehlikelerle dolu. Şiddet mobing ve taciz gibi kimi koşulların değişmesi için kendi nefislerinden başlayarak mücadele vermek yerine maruz kalanı bir yere kapatıp koruma fikri kolaycılık ve indirgemecilikten başka bir şey değil."