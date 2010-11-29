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Politika

YILDIZ: ORTALIK TOZ DUMAN KAYSERİ (A.A)

29 Kasım 2010 12:58

-YILDIZ: ORTALIK TOZ DUMAN KAYSERİ (A.A) - 29.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, WikiLeaks internet sitesinde açıklanan belgelerle ilgili olarak, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Şu an ortalık toz duman, bunun yatışması lazım'' dedi. Yıldız, Erciyes Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılmak üzere geldiği Sabancı Kültür Sitesi önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yıldız, gazetecilerin sorusu üzerine WikiLeaks internet sitesinde açıklanan belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi 250 bin adet belgeden bahsediliyor. Bunların 9-10 bin tanesi de Türkiye ile ilgili deniliyor. Şu anda ortalık toz duman, bunun yatışması lazım. Belgelerin tamamını görelim. Benimle de alakalı cümlelerimin olduğunu orada görüyoruz. Diğer bakan arkadaşların da aynı şekilde var ama böyle parça bölük açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hepsini hep beraber kucaklayıcı, ne kadar aslı var ne kadar aslı yok bunları görmemiz lazım. Toz dumanın dinmesini bekleyelim.  Türkiye yaptığı bütün işlerden emin ve son derece gerekçelerini sağlam zemine oturtarak yapmaktadır. Bu yüzden bununla alakalı lokal yorumlar yapmamamız lazım. Türkiye'nin enerji politikaları her halükarda hem ülke merkezli, hem de bölge merkezlidir. Bununla alakalı Sayın Başbakanımızın bize verdiği talimatlar, temel stratejiler, politikalar belirlenmiştir. Hatta bunlar hükümetlerden hükümetlere değişen politikalar olmaktan daha öte artık bir devlet politikası haline gelmiştir. O açıdan son derece rahatız. Bütün bu belgelerin açıklanmasını bekleyelim, görelim. Ondan sonra hep beraber kamuoyuyla paylaşırız.'' Taner Yıldız, açıklamadan sonra Erciyes Üniversitesinin 2010-2011 akademik yıl açılış töreninin yapılacağı Sabancı Kültür Sitesi'ne geçti. Yıldız'ı Kültür Sitesi'ne girişinde, protesto etmek isteyen 2 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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