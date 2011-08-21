T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldız kızlar Dünya şampiyonu ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 22:23

-Yıldız kızlar Dünya şampiyonu ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım, final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, böylece voleybol tarihinin ilk Dünya şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Milli Takım, TVF Başkent Salonu'nda yapılan final maçında baştan sona üstün bir performans sergileyerek, Dünyanın en iyi takımları arasında yer alan Çin'e adeta göz açtırmadı.  Tüm oyuncuların iyi oynadığı Türk Milli Takımı'nda Kübra Akman performansıyla göz doldururken, Çin Milli Takımı'nın solak smaçörü Peiyi Liu, Yıldız kızları zorlayan en önemli oyuncu oldu.   Türkiye, 2007 yılında Meksika'da yapılan Dünya Yıldız Kızlar Şampiyonası finalinde Çin'e karşı 3-1 kaybederek Dünya ikincisi olduğu maçın rövanşını set kayıpsız aldı. Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile birlikte protokol tribününden takip etti. TVF Başkent Salonu'nun tamamını dolduran seyirciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca Türk Milli Takımı'nı coşkulu bir şekilde desteklediler. Voleybolseverler, TVF Bandosunun çaldığı hareketli parçalara eşlik ederek, takımlarını bir an bile yalnız bırakmadılar.  Salon: TVF Başkent Hakemler: Paul Albright xx (ABD), Lourdes Perez Perez xx (Küba)  Türkiye: Çağla xxxx, Şeyma xx, Kübra xxxx, Ece xxx, Damla xxx, Ceylan xx (Dilara xx)    Çin: Wu xx, Zhu xx, Li x, Liu xxxx, Xu xxx, Ning Wang xx (Huang xx, Yunlu Wang ?, Chen x, Yuan x, Tang)  Setler: 25-19, 25-17, 25-22 Süre: 79 dakika (24, 25, 30) (İLK-SA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24