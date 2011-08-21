-Yıldız kızlar Dünya şampiyonu ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım, final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, böylece voleybol tarihinin ilk Dünya şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Milli Takım, TVF Başkent Salonu'nda yapılan final maçında baştan sona üstün bir performans sergileyerek, Dünyanın en iyi takımları arasında yer alan Çin'e adeta göz açtırmadı. Tüm oyuncuların iyi oynadığı Türk Milli Takımı'nda Kübra Akman performansıyla göz doldururken, Çin Milli Takımı'nın solak smaçörü Peiyi Liu, Yıldız kızları zorlayan en önemli oyuncu oldu. Türkiye, 2007 yılında Meksika'da yapılan Dünya Yıldız Kızlar Şampiyonası finalinde Çin'e karşı 3-1 kaybederek Dünya ikincisi olduğu maçın rövanşını set kayıpsız aldı. Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile birlikte protokol tribününden takip etti. TVF Başkent Salonu'nun tamamını dolduran seyirciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca Türk Milli Takımı'nı coşkulu bir şekilde desteklediler. Voleybolseverler, TVF Bandosunun çaldığı hareketli parçalara eşlik ederek, takımlarını bir an bile yalnız bırakmadılar. Salon: TVF Başkent Hakemler: Paul Albright xx (ABD), Lourdes Perez Perez xx (Küba) Türkiye: Çağla xxxx, Şeyma xx, Kübra xxxx, Ece xxx, Damla xxx, Ceylan xx (Dilara xx) Çin: Wu xx, Zhu xx, Li x, Liu xxxx, Xu xxx, Ning Wang xx (Huang xx, Yunlu Wang ?, Chen x, Yuan x, Tang) Setler: 25-19, 25-17, 25-22 Süre: 79 dakika (24, 25, 30) (İLK-SA)