Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı, ilk hedefi için Romanya'ya gidecek

Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun, milli takımlarda her yaş grubunda yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Hikmet Vurgun, yaptığı açıklamada, milli takımların bu yıl içinde birçok organizasyonda mücadele ettiğini ve bu sürecin sürdüğünü belirterek, "Erkek ve kadın milli takımlarımız İspanya'daki Akdeniz Oyunları'na katılacak. Plaj hentbolunda milli takımlarımız, 29 Haziran'da Karadağ'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yıldız kız milli takımı Karpat Turnuvası'nda yer alacak. Her yaş grubundan sporcumuzla yoğun şekilde çalışıyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz. Ülkemizde çok fazla branş mevcut. Hentbol da bunların içerisinde. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının, Spor Genel Müdürlüğünün ve Spor Toto Teşkilatının da katkıları yadsınamaz" diye konuştu.

Yıldızlar Romanya yolcusu

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek Balkanlar Karpat Turnuvası için çalışmalarını tamamladı.

Yıldız Kız Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci, son yıllarda hentbolda önemli başarılar elde edildiğini anlatarak, "Romanya'nın Cluj kentindeki turnuvaya 17 sporcu ve 3 teknik ekiple katılıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıl grup elemelerinden çıkıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır" ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Öznur Özdemir de Karpat Turnuvası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, hedeflerinin gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti.