Yıldız Kız Boks Milli Takımı 4 madalya kazandı

Ramazan SARICI / ÇANKIRI (DHA) - Rusya\'da 8-16 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yıldız Bayanlar Avrupa Şampiyonası\'na 6 sporcu ile katılan Yıldız Kız Boks Milli Takımı, 4 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Rusya\'nın Anapa şehrinde 8-16 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mücadele eden Ay-Yıldızlılar, yurda döndü. Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 4 madalya ile dönerek büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Şampiyonada çok iyi mücadele ettiklerini belirten Çınar, “Şampiyonaya tek bir kampla katılma fırsatı bulduk. Katıldığımız sporcularla elimizden gelen en iyi mücadeleyi verdik. Ülkelerin hepsi bu tür şampiyonalara madalya için geliyor, şampiyon olmak için geliyor. Bizler de o ülkelerin arasından sıyrılıp başarılı olduğumuza inanıyorum. Şampiyonada 80 kilogram Büşra Işıldar şampiyon, 46 kilogramda Gamze Soğuksu gümüş madalya, 63 kilogramda Rümeysa Ataş bronz madalya, 75 kilogramda Duygu Öztürk bronz madalya aldı. 48 kilogramda Melikenur Güneş ve 80 kilogramda Sena Kocaoğlu da çeyrek finalde yenilerek madalya kazanamadılar. Sporcularımın hepsini kutluyorum” dedi.

\"OLİMPİYATLARA ADAY GÖSTERİLİYORLAR\"

Çınar, yıldız kız boks takımının önemine değinerek, şunları söyledi: “Bizler Türk bayan boks takımının altyapısıyız. Bu anlamda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Buradan yetişen sporcular ilerleyen yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkına sahip oluyorlar. Dolayısıyla fabrikanın girişi, ilk tohumun atıldığı yerler burası. Bizim burada şampiyon olan sporcular ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday gösteriliyor. Öyle ki 2020 Olimpiyatlarına şu an itibariyle aday gösterilen sporcular arasında Busenaz Sürmeneli, Esra Yıldız gibi sporcular var. İlk bizde Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu elde ettiler. Şimdide o sporcularımız 2020 olimpiyatlarının en güçlü adayları. Bizlerde bunun bilincinde olarak gerek antrenörler gerek sporcular gerekse federasyonumuz olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun neticesinde de meyveleri topluyoruz.”

2018 yılını 4 madalya ile kapattıklarını aktaran Çınar, “2018 yılında şampiyona olarak sadece Rusya’da düzenlenen Yıldız Bayanlar Avrupa Şampiyonası vardı. Onun dışında şampiyona olmadı. Bu şampiyonada bu yıl için ilk ve son müsabakaydı. 2019 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonları yapılacak. Biz 2018 yılını 4 madalya ile kapatmış olduk” şeklinde konuştu.

Destek olanlara teşekkür eden Çınar, “Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç gerçekten Türk boksunun alt yapısına önem veriyor. Makro planla geleceğin olimpiyat şampiyonları veya madalyaları alabilecek sporcuların temellerini buradan atıyor. Kendisine de Türk boksunun altyapısına gereken desteği verdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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