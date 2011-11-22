-Yıldız: Keşke 30-40 yıl önce kurulsaydı TBMM (A.A) – 22.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Nükleer güç santralleri, keşke 30-40 yıl önce kurulsaydı. Bırakın enerji fiyatlarını, sanayinin durumu şu anki durumun belki 2-3 katı olurdu'' dedi. Yıldız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Yıldız, nükleer güç santrallerine elektrik üretimi açısından bakılmaması ve sanayileşmenin önemli bir kalemi olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''(Kıbrıs'ta biz inadına bir arama mı yapacağız?) deniliyor. Bizim o kadar paramız yok, inadına arama yapacak kadar paramız yok. Ne siyasi çıkış adına ne.... Biz, sismik aramalar teyit etmeden ve onlarla alakalı verileri kullanmadan herhangi bir yerde sondaj yapamayız. Bir denizdeki sondajın maliyeti 200 milyon dolar. O yüzden önümüzdeki hafta Shell ile yapacağımız anlaşma inat uğruna değil, teknik bir arayış uğrunadır. Eğer petrol ve doğalgaz varsa biz bunu inşallah mutlaka bulacağız'' Bir nükleer santralden elde edilecek enerjinin, ancak 10 bin direklik rüzgar enerjisinden elde edilebildiğini ifade eden Yıldız, ''Biz buna rağmen stratejinin başına yenilenebilir enerji kaynaklarını koyduk'' dedi. Yıldız, Türkiye'nin büyüme hızının, yenilenebilir enerji kaynaklarından fazla olduğunu kaydederek, ülkedeki tasarruf miktarının büyüme hızına yetişmediğini söyledi. -''Su kaynaklarından dolayı yansımadı''- Bakan Yıldız, HES'in tartışmasız çok güzel kaynak olduğunu dile getirerek, ''Ama yapımı, doğalgazdan daha zordur. 'Daha zor' diye Atatürk ve Keban Barajı'nı yapmasa mıydık?'' diye sordu. Doğalgaza 29 ayda yüzde 39 zam geldiğini anımsatan Yıldız, tüketiciye yüzde 39 yansımamasının nedeninin, su kaynakları olduğunu ifade etti. Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2012 yılı bütçeleri kabul edildi.