Yıldız Kenter'den yalanlama

Türk tiyatrosunun duayeni Yıldız Kenter 21.09.2009 tarihinde Sabah gazetesinde yayınlanan ve "600 liralık devlet 'Yıldız'ı"başlıklı haberi yalanladı.

Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter 600 lirayla yaşamaya çalıştığı iddialarına yanıt verdi.

Kenter CNN Türk Haber Müdürü Rıdvan Akar ve Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda "“Haberi okuduğumda gülüp geçtim ancak baktım ki basın bunu ciddiye almış. Ama basın benim nasıl yaşadığımı, nerede yaşadığımı, tiyatromu biliyor. Beni ‘sürünen bir kadın’ gibi, 600 lira ile geçinmeye çalışıyormuşum gibi göstermeye çalışmışlar. Oysa 600 lira benim aidat param" dedi.

Haberde ileri sürülenlerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Kenter "“Bebek’te yürüyüşe çıkarım hep. Kimseyle karşılaşmadım, kimseyle konuşmadım, kimseye hayatım, mesleğim, sıkıntılarımla ilgili bir bilgi aktarımım olmadı. Bu haberi yazan muhabir sanki beni Bebek’te görmüş ve ben bütün dertlerimi karşıma çıkan herhangi birine anlatmışım gibi yapılmış. Yalan yanlış devşirme bir haber. Ordan burdan, 5 sene evvelinden ve kafasından atarak haber yapılmış. Beni son derece rahatsız etti” dedi.

Bu olayın Türkiye’nin durumunu da ortaya koyduğuna dikkat çeken Kenter, yalandan başka bir şey duyulmadığı için yalana itibar eden bir toplumun meydana geldiğini vurguladı. Kenter sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimse gerçeği araştırmıyor, sormuyor. Herkes soru sormadan, gazetede gördüğü bir şeyin üstüne atlıyor ve satırını bile değiştirme gereği duymadan yazıyor. Gerçekle ilgisi olmayan bir yazıydı. Önce ciddiye almadım ancak aynı haberi Cumhuriyet gazetesinde de görünce işin rengi değişti. Cumhuriyet çocukluğumdan itibaren evimize giren baba yadigârı gazetedir, benim için güvenirliği olan nadir yayın organlarından biridir. Henüz avukatımla görüşmedim ancak bu olayı takip edeceğim.”

Sabah gazetsinin haberine göre: "67 yaşımı geçtiğim için konservatuvardan aldığım maaşı kestiler. Bankaya gittiğimde 'size para yok' dedikleri an yıkıldım. Parasız kaldım! Parasız kalan insanlar ne hissederse, onu hissettim. Şu an 600 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum." Haber şöyle devam etti: "Kriz nedeniyle, sahibi olduğu tiyatronun iş yapmadığını, belirli bir gelirinin de olmadığını, yaşamak için özel ders verdiğini söyleyen Kenter, isyan etti: 'Bu ülkede yaşlı insanlara bakış açısı üzücü. Türkiye'de yeter yahu, artık öl' gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi ben aynı tavrı yaşıyor ve hissediyorum." denilerek Kenter'in tepkisine yol açtı.

Kenter şu aralar Türkiye’deki insan ilişkilerini de ilgilendiren William Shakespeare’in “Kraliçe Lear” adlı oyunu üzerinde çalışıyor.