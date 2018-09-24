Yıldız Holding'te sürpriz ayrılık

Bir süredir üst düzey yöneticiler arasında personel operasyonu yapılan Yıldız Holding’ten sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Holdingin yurt dışı iştiraki Pladis'in CEO'su Cem Karakaş görevden ayrıldı. Pladis’ten yapılan açıklamada ayrılığın ailevi sağlık nedenleriyle gerçekleştiği duyuruldu.

Yıldız Holding'teki yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine de ara vereceği belirtilen Karakaş'ın yerine geçici olarak Pladis yönetim kurulu üyesi ve grubun İngiltere kolu United Biscuits UK'in Yönetim Kurulu Başkanı Jim Zaza'nın geleceği belirtildi.

Yıldız Holding, 2016 yılında Godiva, DeMet's, United Biscuits ve Ülker markalarını İngiltere merkezli Pladis şirketi çatısı altında toplamıştı.