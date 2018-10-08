Bir süredir üst düzey yöneticiler arasında personel operasyonu yapılan Yıldız Holding'in yeni CEO'su belli oldu. CEO’luk görevine getirilen Mehmet Tütüncü'nün bir süredir boş olan diğer yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de üstleneceği kaydedildi.

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Dünya'da yer alan habere göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Murat Ülker'in ve Başkan Yardımcılığı'nı ise Ali Ülker'in yaptığı Yıldız Holding bünyesinde 22 yıldır üst düzey sorumluluklar alan Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Yıldız Holding CEO’luğuna da getirilen Tütüncü ayrıca Ülker CEO’luğu görevini yerine getirmeye devam edecek.

Yıldız Holding'in yurt dışı iştiraki Pladis'te de kısa bir süre önce görev değişikliği yaşanmıştı. Tütüncü'nün yürüteceği belirtilen yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Pladis'in CEO'su Cem Karakaş, görevden ayrılmıştı. Pladis’ten yapılan açıklamada ayrılığın ailevi sağlık nedenleriyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Mehmet Tütüncü kimdir?

Tütüncü, Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.’de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu ve Ulker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan Pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. pladis CEO Yardımcısı olarak, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika, Orta Asya, Güney Asya ve Latin Amerika sorumluluklarına ilaveten, 2018 yılı Haziran ayından itibaren Global Yatırımlar ve Operasyonel Mükemmellik süreçlerine de liderlik etti. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite’de de yer alıyor.