Yıldız Holding yurt dışında Pladis oldu

Yıldız Holding, satın aldığı bisküvi ve çikolata sektörlerinde faaliyet gösteren küresel şirketlerini "Pladis" adı altında birleştirdi. Pladis ismi Latince yedi yıldızdan oluşan Pleiades takım yıldızı isminden geliyor.

De Met’s, Godiva, United Biscuits ve Ülker markalarını bir araya getiren birleşme ile 26 bin kişinin çalıştığı 5.2 milyar dolarlık yeni bir gıda devi doğdu. Yıldız Holding bünyesindeki küresel şirketlerin birleştirilmesine ilişkin toplantıda konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Global bir şirket olmak bizim ilk başından beri hedefimizdi" dedi. Ülker’in açıklamaları şöyle:

"72 yıl önce kurulan bu şirket şimdi ise Yıldız Holding adı altında bisküvi çikolata şekerleme işinde dünyada global marka, global şirket olmak için ilerliyor. Bu süre zarfında bisküvi çikolata şekerlemenin yanında perakendeden ambalaja gayrimenkulden, kişisel bakıma ve çeşitli sanayi dallarında geliştik. 14 ülkede faaliyet gösteren 77 fabrika, 300 marka ile binlerce satış noktasındayız."

Tüm Yıldız Holding’in "50 bin kişiyi aşkın bir aile" oluşturduğunu söyleyen Ülker, "Artık ailemizdeki imkânlara baktıkça geri dönüp bisküvi çikolata şekerlemeye yani ana işimize odaklanmak ve bu sahada global olmak istiyoruz; bunun için yeniden organize oluyoruz" dedi ve yeni yapılanmayı şöyle anlattı:

"Dünyayı bölgelere ayırdık"

"Şirket yapımızı yeniden değerlendiriyoruz, yeniden organize oluyoruz. Dünyayı bölgelere ayırdık. Ve CEO’larımıza bu bölgeleri paylaştırdık. Mehmet, Muhammed ve Jeff bölge CEOlarımız olacak. Mehmet Tütüncü, Türkiye Ortadoğu, K.Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden sorumlu. Mohamed Elsarky, global Godiva işimizin yanı sıra Amerika kıtası ve Japonya’dan mesul. Jeff van der Eems ise İngiltere, Kıta Avrupası ve Afrika’dan sorumlu olacak. Kalite ve inovasyon gurusu diyebileceğim Ali Ülker kendi sahasında global mesuliyet üstlenirken, Cem Karakaş da işin idaresinde bana yardımcı olacak. Çin, Rusya kısmen Güney Doğu Asya yeni kuracağımız ve geliştireceğimiz bölgeler olacak."

Sözlerini; "Her ısırıkta tüm dünyaya mutluluk vadediyoruz" diye sürdüren Murat Ülker, "Bunu gerçekleştirmek için kurduğumuz global firmamızın adı Pladis. Pladis nereden icat ettiniz derseniz, aslında bu ismin özel bir manası yok" dedi ve ekledi:

"Aztekler buna Maya diyorlar. Japonlar Subaru, İran’da Pervin. Arapçada Süreyya, bizde Ülker manasına gelen Latince yedi yıldızdan oluşan Pleiades takım yıldızı isminden ilham aldık. Yani nasipse Ülker’i globala tercüme ettik."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de, farklı ülkelerdeki laboratuvarlar ile işbirliği yaparak "inovasyonda sinerji oluşturmaya başladık"larını söyledi. Ali Ülker'in açıklamaları şöyle:

"Çok değerli AR-GE ekiplerimiz var, bu ekipleri bir araya getirerek bir AR-GE platformu üzerinde çalışmalarda şu ana kadar belli sinerjiler elde ettik. Pladis’in altında 27 adet Ar-GE merkezimiz var. Bunların en büyükleri Türkiye ve İngiltere’de. Burada 300’ü aşkın AR-GE uzmanımız çalışıyor. Sinerji çalışmaları ise sonuçlarını vermeye başladı bile.

Ülker’de üretilmiş ve İngiltere’ye ihracı başlayacak olan Digestives’ın drajesi (Nibbles) Ülker’in çikolata fabrikasında Silivri’de üretiliyor. Bir başka sinerji örneği: Markalar farklı ama ürünler aynı olan Ülker Krispi Tırtıklı. İngiltere’de geliştirilmiş olan bir kraker teknolojisini yani Jacob’s Crinklys ürününü, kısa sürede Türkiye’ye adapte ederek, güzel bir tadı Ülker Krispi Tırtıklı adı altında ülkemize kazandırmış olduk. Hepimizin yakından tanıdığı Laviva bugün Amerika’daki tüketicilerle buluştu."