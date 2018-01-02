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Ekonomi

Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı

Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi

02 Ocak 2018 19:48

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması Pladis Foods Limited’e sattı. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı.

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