Yıldız Holding, Kellogg's ile ortaklığını bitiriyor

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ülker ile Kellogg's'un ortaklığını bitireceğini yazdı. Ülker, "Yıldız Holding'in hissesini ABD'li ortak devralacak. Böylece Kellogg Med Gıda'nın tamamı ABD'li şirkete geçecek" dedi.

Ülker'in "Ülker, ABD'li Kellogg's ile ortaklığını bitiriyor" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Son dönemin adından en fazla söz ettiren iki şirketi Doğuş ve Yıldız Holding'ten peşpeşe satış haberi geldi. Geçtiğimiz gün ilk kez DÜNYA Gazetesi'nden duyurduğumuz haberde Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk'in 2016'da 180 milyon euroya satın aldığı İspanya'nın başkenti Madrid'teki oteli Magna Villa'yı Meksikalı RLH Properties'e 210 milyon euroya satış için masada olduğunu yazmıştık. O haberin ardından bu kez Yıldız Holding ile ilgili bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yıldız Holding, 2005 yılında ortaklık kurduğu ABD'li gıda markası Kellogg's'un sahibi Kellogg Company ile ortaklığını sona erdiriyor. Yıldız Holding'in hissesini ABD'li ortak devralacak. Böylece Kellogg Med Gıda'nın tamamı ABD'li şirkete geçecek.

Pendik'teki tesis 9.300 ton kapasiteli

Ülker Ailesi ve ABD'li Kellogg arasındaki üretimle başlayan işbirliği hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor. 13 yıl önce iki dev bir araya gelerek yüzde 50'şerlik hisse yapısıyla Kellogg Med Gıda şirketini kurmuştu. 2005'teki anlaşmada ilk aşamada 12-13 milyon euroluk yatırım yapılacağı, ardından bu miktar artırılacağı açıklanmıştı. Kellogg ve Yıldız'ın kurduğu Kellogg Med Gıda, 31.2 milyon lira sermayeye sahip. 9 bin 300 ton kapasiteye sahip Pendik'teki tesiste 43 çeşit ürün üretiliyor. ABD'li şirketle üretimde hisse devri olsa da Yıldız Holding'in satış, dağıtım ve tedarik birlikteliği devam edecek. Hatırlanacağı üzere Yıldız Holding, 2014'te de Hero Gıda'daki yüzde 50 hissesini şirketin diğer ortağı Hero AG'ye devretmek için anlaşma imzalamıştı.

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