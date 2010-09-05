-YILDIZ: HIRÇINLAŞMAYA GEREK YOK ADANA (A.A) - 05.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''evet''lerin oranı ''hayır''lardan fazla olduğu görüldükçe hırçınlaşmaya gerek olmadığını belirtti. Yıldız, Adana Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, referandum çalışmalarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla görüşmek, aynı zamanda Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların yetkilileri ile koordinasyon toplantısı yapmak üzere Adana'ya geldiğini söyledi. Adana'nın enerjide yük olan değil, yük taşıyan bir il olduğunu belirten Yıldız, kentin, sayılı enerji üslerinden biri olduğunun altını çizdi. Referandumla ilgili farklı şeyler söylemek adına bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin doğru olmayan şeyler söylediğine işaret eden Bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''Vatandaşlarımızın bunlara ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Vatandaşın sağduyusunun, sezgilerinin bunların çok üzerinde seyrettiğine inanıyoruz. Dezenformasyona, yanlış bilgilere gerek yok. Her şey o kadar açık ve net ki, 'evet'lerin oranı 'hayır'lardan fazla olduğu görüldükçe hırçınlaşmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Söylemlerimizi buna göre düzenlememiz gerektiği kanaatindeyim.'' -AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ- Yıldız, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretindeki konuşmasında da, Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin istikrarıyla, çocukların daha güzel bir Türkiye'de yaşamasıyla ilgili bir durum olduğunu bildirerek, bu süreçte teşkilatların daha fazla katkılar sunmasını istedi. Teşkilatın bu katkı sırasında farklı şeyler söylemek adına üslup sıkıntısına düşen muhalefetin cümlelerine aldırış etmeden çalışmalarını sürdürmesi tavsiyesinde bulunan Yıldız, ''Tahrik edici cümleler olabilir. Bunlara aldırış etmeyelim. Biz biliyoruz ki muhalefet partilerinin tabanında çok ciddi şekilde 'evet'e rağbet var'' dedi.