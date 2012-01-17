-Yıldız: ''Hedef gazın artması ve fiyatının ucuzlaması'' TBMM (A.A) - 17.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'ye gelecek doğalgazın artması ve fiyatının ucuzlamasının hedeflendiğini belirterek, ''Müzakereleri yürüttüğümüz 3 aylık dönem içinde Türkiye, önceki kontrata göre indirim almıştır, doğalgazı daha indirimli olarak kullanıma sokmuştur'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayan Yıldız, Türkiye'de 5 yılda tüm boru hatlarından 238 hırsızlık girişimi olduğunu, bu olaylarda 3.2 milyon dolarlık hasar oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de özellikle enerji üretim santrallerinde doğalgazın payını azaltmak istediklerini, yerine yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kömürü ikame etmeyi amaçladıklarını kaydeden Bakan Yıldız, Türkiye'nin 2002 yılı itibarıyla sondan en pahalı 4 ülke arasında iken, şu anda hem doğalgaz hem de elektrikte en ucuz 5 ülke arasında olduğunu bildirdi. Yıldız, ''Doğalgazda şu anki cari fiyatlarla, 27 AB üyesi ülkesi arasında en ucuz doğalgazı kullanıyoruz'' dedi. Piri Reis gemisinin çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Taner Yıldız, araştırma gemilerinin ortalama 50-60, ticaret gemilerinin ise 30-40 yıl çalıştığını söyledi. Araştırma gemilerinde geminin üzerindeki ekipmanı taşıyıcısı durumunda olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu: ''Piri Reis 33 yaşındadır. Teknolojisi son derece dikkatli takip edilip cihazları sürekli yenilenmiştir. Yenilenen cihaz toplam geminin yüzde 7'si kadardır. Yalnızca sismik değil, diğer araştırma cihazları açısından da en son model cihazlarla donatılmıştır. Bu yalnızca Türkiye'de değil, Gazprom ve BP tarafından da zaman zaman kiralanmaktadır. O yüzden gözümüzde küçültmeyelim. Piri Reis, Akdeniz'deki fonksiyonlarını yerine getirmiştir. Bugün TPAO'nun Norveç'ten kiraladığı sismik gemi de 40 yaşındadır. ABD araştırma gemisi de 43 yaşındadır. Bu çalışmalarda kendisine hangi görevleri verdiysek, o görevleri de 2-3 boyutlu sismik aramalarını belli ölçümler içerisinde yapmıştır. 12 saat içinde güvertesinde 10 ton civarındaki ekipmanları üzerinden kaldırılıp, yerine sismik ekipmanlar monte edilebilmektedir. Biz sadece Piri Reis ile değil diğer gemilerle de çalışmaya devam ediyoruz. 2 Kasım'da verilen tüm hatlar, yaklaşık 3679 kilometrelik hat başarıyla bitirilmiş ve TPAO'ya verilmiştir. KKTC ile aramızdaki anlaşma gereği, balıkçı barınaklarının iyileştirme projesi kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Aldığımız verilerden de son derece memnun olduk.'' Yıldız, MTA tarafından Doğu Akdeniz'de yürütülen jeotermal aramaları kapsamında herhangi bir jeotermal emareye rastlanmadığını söyledi. Yıldız, kontrat süresi 31 Aralık 2011'de biten 6 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasının AK Parti hükümetleri öncesi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Biz istediğimiz indirimler yapılmadığı gerekçesiyle, yasa uyarınca özel sektörün kontrat yapmasını istedik. Özel sektör daha ucuz yapabilir. Ama uzun müzakere sürecinden sonra Gazprom şirketi özel sektörle anlaşamadı. Ama bizim istediğimiz Batı hattından bundan 3-5 yıl önce gaz miktarı aynı şekilde akıyor. Batı hattından gaz akıyor. Orada herhangi bir aksama yok. Ama bu 'al ya da öde'den biriken 3,1 milyar metreküplük gazın anlaşmalarını da bunun içine aldık. Biz BOTAŞ, kamu olarak yeni bir kontrat yapmayacağız. Özel sektör eliyle bu kontratların olacağına inanıyorum. O fiyat da kamunun aldığından daha ucuz olmak zorunda. Zaman zaman bazı ithamlarda bulunuldu, 'siz A,B,C firmalarına adreslediniz mi' diye? Bizim bu konuda herhangi bir müdahalemiz olamaz. 26 firma müracaat etmiştir. Kim kontrat getirirse EPDK onunla lisans anlaşması yapar. Sonuçta Türkiye'ye gelecek gazın artması hem de fiyatının ucuzlaması hedeftir. Müzakereleri yürüttüğümüz 3 aylık dönem içinde Türkiye, önceki kontrata göre indirim almıştır, doğalgazı daha indirimli olarak kullanıma sokmuştur.''