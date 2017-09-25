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Spor

Yıldız halterciler madalya toplamayı sürdürüyor

Kosova'nın Priştine kentinde devam eden U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3

25 Eylül 2017 22:30

Kosova\'nın Priştine kentinde devam eden U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası\'nın 3. gün sonunda milli sporcuların toplam madalya sayısı 7 altın, 9 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 30 madalyaya ulaştı.
U15 69 kg yarışan Ramaza Zeydanlı Koparmada 108 kg ile altın, silkmede 129 kg ile bronz, toplamda 237 kg ile Avrupa ikincisi olmuş.
U15 62 kg yarışan Doğan Dönen koparmada 106 kg ile bronz, silkmede 129 kg ile gümüş ve toplamda 235 kg ile Avrupa ikinciliğini elde etti. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Turan Güngör de, koparmada 108 kg ile altın, silkmede 125 kg ile bronz, toplamda 233 kg ile Avrupa üçüncüsü oldu.
U17 62 kg yarışan Yusuf Göçmenoğlu koparmada 111 kg ile gümüş, silkmede 126 kg ile bronz toplamda 237 kg ile Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.
U17 48 kg yarışan Ayşe Doğan koparmada 69 kg ile altın, silkmede 81 kg ile gümüş ve toplamda 150 kg ile Avrupa ikincisi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcu Sonay Günaçar da koparmada 62 kg ile bronz, silkmede 73 kg ile bronz ve toplamda 139 kg ile Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

PRİŞTİNE / DHA (FOTOĞRAFLI)

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