Yıldız Güreş Milli Takımı yurda döndü

Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun: \"Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu\"

Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'na katılan ve bir altın ile bir bronz madalya kazanan Yıldız Milli Takımı İstanbul\'a geldi.

Altın madalya alan 85 kilo milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun ve takım arkadaşları Atatürk Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılandı. Finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev\'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu olan Muhammed Furkan Dursun yaptığı açıklamada, \"Şampiyonaya 10 sporcu ile katıldık. Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu. Daha çok gencim. İnşallah ilerde büyüklerde dünya şampiyonu olan Metehan Başar ağabeyim gibi aynı kiloda ben de dünya şampiyonu olurum\" dedi.

Genç sporcular daha sonra kendilerini dışarıda bekleyen yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın gelişi ve pasaporttan geçişi

- Topluca fotoğraf çekimi

- Dursun ile röportaj

- Detaylar

HABER: FAİK KAPTAN - KAMERA: MURAT ÇAKIR - İSTANBUL / DHA