T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldız Güreş Milli Takımı yurda döndü

Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun: "Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu" Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen G

07 Eylül 2017 16:41

Dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun: \"Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu\"

Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'na katılan ve bir altın ile bir bronz madalya kazanan Yıldız Milli Takımı İstanbul\'a geldi.
Altın madalya alan 85 kilo milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun ve takım arkadaşları Atatürk Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılandı. Finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev\'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu olan Muhammed Furkan Dursun yaptığı açıklamada, \"Şampiyonaya 10 sporcu ile katıldık. Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu. Daha çok gencim. İnşallah ilerde büyüklerde dünya şampiyonu olan Metehan Başar ağabeyim gibi aynı kiloda ben de dünya şampiyonu olurum\" dedi.
Genç sporcular daha sonra kendilerini dışarıda bekleyen yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
  
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takımın gelişi ve pasaporttan geçişi
- Topluca fotoğraf çekimi
- Dursun ile röportaj
- Detaylar

HABER: FAİK KAPTAN - KAMERA: MURAT ÇAKIR - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyaMuhammed Furkan DursunMarşımızıAtinaDünya Yıldızlar Grekoromen GüreşYıldız Milli TakımıAltınAtatürk HavalimanıFinaldeRusMuhammed EvloevDahaMetehan BaşarGençDÖKÜMÜ TakımınToplucaDursunDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24