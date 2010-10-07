-YILDIZ: GÜNDEMDE YENİ BİR NÜKLEER SANTRAL YOK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, üçüncü bir nükleer santralın Türkiye'nin gündeminde olmadığını bildirdi. Yıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka ve Toshiba firması yetkililerini makamında kabul etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yıldız, Japon yetkililerin, Japonya Sanayi Ticaret ve Ekonomi Bakanından bir mektup getirdiklerini ve mektupta Türkiye'de enerji alanında yapılabilecek işbirliklerinden bahsedildiğini söyledi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka konuşmasına, ''Japonya'nın Türk halkına getirdiği mesaj şudur; Japonya tamamen Türkiye'ye geri döndü. Bu önemli dönemde Japonya, Türkiye halkının yanındadır'' diyerek başladı. Enerji alanında Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini anlatan Tanaka, bunun nükleer, yenilenebilir veya farklı alanlarda olabileceğini söyledi. Büyükelçi Tanaka nükleer santral teklifleriyle ilgili olarak Toshiba'nın liderliği altında, diğer şirketlerin de dahil olacağı bir konsorsiyum düşünüldüğünü söyledi. -SORULAR- Japonya ile ne tür işbirliği yapılabileceğine ilişkin bir soru üzerine Bakan Yıldız, Japonya'nın ileri teknolojiye sahip olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, ''İşbirliği alanları yalnızca nükleer ile sınırlı değil. Geliştirilebilecek özellikle akıllı şebekeler, enerji altında çalışılabilecek bazı konular olabilir. Nükleerde de bir kısım agresif diyebileceğimiz son derece dominant teklifleri oldu. Sinop için de teklif verebileceklerini farklı yer için de teklif verebileceklerini söylediler. Nükleer konusunda özellikle deprem kuşağı ile alakalı Japonya'nın deneyimlerinin Türkiye'ye uyarlanabilecek düzeyde olduğunu bahsettiler'' dedi. Yıldız, Japon heyetinin ayrıca Türkiye'de bir üniversite ile eşleştirme yaparak nükleere dönük eğitim çalışması önerdiklerini kendilerinin de buna olumlu yaklaştığını belirtti. Türkiye'de siyasi istikrarın artmasıyla beraber, uluslararası arenada bunun yansımalarının görüldüğünü ifade eden Yıldız, ''Türkiye'nin proje geliştirme kabiliyeti artıyor. Bundan sonra Siemens ile farklı bir konuda görüşeceğiz. Türkiye'de siyasi istikrar ne kadar kalıcı olabiliyorsa bu projeleri geliştirme kabiliyetimizin de o kadar yüksek olacağını vurgulamak istiyorum'' diye konuştu. Bakan Yıldız, bir soru üzerine Japonya'nın nükleer santral konusunda veriği teklifte şirket olarak Toshiba firmasının önerildiğini kaydetti. Yıldız, ''Nükleer santral konusunda ABD'den bir teklif geldi mi?'' sorusuna, somut bir teklif gelmediğini belirtti. Taner Yıldız, bir başka soru üzerine üçüncü bir nükleer santralın Türkiye'nin gündeminde olmadığını ifade ederek, ''Üçüncü nükleer santralla alakalı bir çalışmamız yok. Öncelikle söz konusu iki santralla alakalı adreslemelerimizi, lisanslamalarımızı, mevzuatımızı, bununla ilgili kurumsal yapılanmamızı tamamlamamız gerekir'' şeklinde konuştu.