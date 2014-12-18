Yıldız futbolcuya rekor ceza



Almanya'nın yıldız futbolcularından Dortmundlu Marco Reus defalarca ehliyetsiz otomobil kullandığının saptanması üzerine 540 bin euro para cezasına çarptırıldı. Ehliyet sınavına girmeden direksiyon başına geçen ve hızlı spor otomobillere düşkünlüğüyle tanınan Dortmund'un mili oyuncusu ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada ‘büyük aptallık yaptığını ve ilk fırsatta ehliyet kursuna yazılacağını' söyledi.

Birçok kez radara yakalandı

25 yaşındaki Reus'un 2011 ile 2014 yılları arasında yasak olduğunu bilmesine rağmen en az altı kez ehliyetsiz otomobil kullandığı saptanmıştı. Az sayıda sürücü kursu alan ancak sınava girip ehliyet almayı gerekli görmediğini söyleyen Marco Reus, "Nasıl böyle bir şey yaptım, ben de akıl erdiremiyorum" dedi. Defalarca süratli otomobil kullandığı için radara yakalanan genç futbolcunun ehliyetsiz olduğu mart ayındaki trafik kontrolü sırasında ortaya çıkmıştı.

540 bin euroluk cezayı derhal ödeyeceğini açıklayan Reus bu yıl uzun sakatlığı yüzünden aylarca forma giyememiş ve dünya şampiyonu olan Alman futbol milli takımının Brezilya kadrosunda da yer almamıştı.