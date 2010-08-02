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YILDIZ ERKEK MİLLİ TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA 3. OLDU ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 14:40

-YILDIZ ERKEK MİLLİ TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA 3. OLDU ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Yıldız Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 3. oldu. Yıldız milliler, Bulgaristan'ın Kazanlak kentinde yapılan şampiyonada, ilk olarak Karadağ'ı, ardından Makedonya'yı 3-0'lık skorlarla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenilen Türkiye, üçüncülük maçında Romanya ile karşılaştı. Yıldız Milli Takım, Romanya'yı 23-25, 25-19, 25-27 ve 23-25'lik setlerle 3-1 yenerek şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

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