-Yıldız: Enerji sıkıntımız yok VAN (A.A) - 08.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Van'daki depremin ardından bölgede enerjiyle ilgili bir sıkıntının olmadığını belirterek, ''Kontrollü olarak hem Erciş'te hem de Van'da bütün enerji ihtiyacı karşılanıyor'' dedi. Van Ferit Melen Havalanı'na uçakla gelen Bakan Yıldız, Erçiş'te Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Yenişehir çadır kentinde depremzedeleri ziyaret etti. Çadırda yaşayan ailelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yıldız, Vedat Kırbaç ve ailesinin yaşadığı çadıra bir süre konuk oldu. Çadır kentte yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenen Yıldız, çocukların okuduğu şiir ve ilahileri dinledi. TOKİ'deki konutlarda yaşayan bir vatandaşın evlerine giremediğini belirtmesi üzerine Yıldız, TOKİ konutlarında sorun olmadığını, kendisinin TOKİ'deki bir konutta kalabileceğini belirterek, bu kişiye evlerine girebileceklerini ifade etti. Yıldız, hava soğudukça enerjiye olan ihtiyacın artacağını ifade ederek, ''Bizim de ona karşı mutlaka bu ihtiyacı karşılayabiliyor olmamız lazım. Arkadaşlarımızla bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Bütün burada belediye ile kaymakamımızla ve bütün kurumlarımızla beraber bu koordinasyonu yerinde yapmış olmak için buradayız'' diye konuştu. Bölgede bir acı, bir sıkıntı yaşandığını anımsatan Yıldız, ''Bunu bütün hükümetimiz, bütün devletimiz, bütün şubeleriyle beraber paylaşıyor ve bu acıyı en aza indirmeye gayret ediyor. Bundan sonra da bu gayretlerini artan dozlarda devam ettirecek'' dedi. Bakan Yıldız, bölgede kömür ihtiyacının karşılanacağını belirterek, şunları söyledi: ''Ben özellikle kömür ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın bu ihtiyacının günlük yaklaşık 200 tırlık sevkıyat ile peşinen karşılanacağını söyleyebilirim. Sayın Başbakanımızın bu hususta talimatları başından beri var. Isınma ile alakalı ihtiyaçların hem gazla Van'da doğalgaz ile beraber hem de kömür ile beraber karşılanabiliyor olması lazım. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Tamamen elektriğe yüklenmeden yani ısınma ihtiyacımızı hem doğalgazla hem de kömürle beraber karşılamamız lazım. Elektrikli sobaların olduğu yerler var, tüplü sobaların, katalitikli sobaların olduğu yerler var. Bunları da inşallah hep beraber karşılamış olacağız.''