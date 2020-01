-Yıldız: En kötü duruma ilişkin senaryolarımız var TBMM (A.A) - 07.02.2012 - Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgazda yaşanan sıkıntının neden olabileceği en kötü duruma ilişkin senaryoları bulunduğunu söyledi. Yıldız, TBMM'de gazetecilerin Azerbaycan'dan doğalgaz akışının kesilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Hatlarda yaşanan arızalar ne zaman giderilecek? Buna ilişkin zaman veriyorlar mı?'' sorusunu yanıtlarken Yıldız, ''Sabah 05.00'e doğru düzeltebileceklerini söylemişlerdi ancak tekrar bir kısım mekanizmaların donduğunu söylediler. Çünkü, her tarafta çok fazla soğuk var. Şu anda bizim gerek elektrikle gerek doğalgazla alakalı vatandaşımıza sirayet edecek bir durum yok. Bugün itibarıyla'' diye konuştu. Yıldız, bir başka soru üzerine, sanayiye yönelik ek bir tedbirin gündemde olmadığını belirterek, sorunların çözülmesi için ilgili ülkelerin tüm çabayı gösterdiklerini anlattı. Bir gazetecinin, ''Bu sıkıntı, elektrik faturalarına yansıyacak mı?'' sorusuna da Yıldız, ''Elektrik faturasıyla bir ilgisi yok bunların. Sırf doğalgaz miktarıyla alakalı konuşuyoruz. Bizim dışımızdan kaynaklanan sebepler yüzünden arızalar yaşandı. Bu manada çabalarından ötürü hem İran'daki hem de Azerbaycan'daki bakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum'' yanıtını verdi. ''Sıkıntı bu şekilde devam ederse yaşanabilecek kötü bir duruma ilişkin senaryo hazırladınız mı?'' sorusu üzerine Yıldız, ''Bizim en kötü duruma ilişkin senaryolarımız var. A, B, C planlarımız var ama şu anda o noktalarda değiliz. Herhangi bir tedirginliğe ve sıkıntıya bugün itibarıyla gerek yok. İran ve Azerbaycan'dan gelen doğalğazın miktarı neredeyse 7'de 1'e düştü ama buna rağmen biz farklı şebekelerle bunları desteklemeye devam ediyoruz'' şeklinde konuştu. Yıldız, bir soru üzerine, ''Zammın kesintiyle, kesintinin zamla bir alakası olmadığını'' belirterek, ''Parayla ilgili bir durum değil. Yaşanan durumun alınan doğalgazın miktarıyla alakalı'' ifadesini kullandı. Soğuk havada daha fazla gaz tüketildiğine dikkati çeken Yıldız, şu anda Ankara'da geçen yılın aynı dönemine oranla 1,5 kat fazla doğalgaz tüketildiğini vurguladı. Yıldız, her işletmenin belli süreler içerisinde yenilenme zorunluluğu olduğunu belirterek, ''İran da Azerbaycan da Türkiye de bunların içerisinde o yüzden şebekelere iyi bakılması gerekiyor. Oradaki herhangi bir arıza gazın basıncını düşürüyor ve miktarını azaltıyor. Ben umuyorum ki yarına kadar oradaki arızalar giderilmiş olsun ve tekrar doğalgaz açığıyla ilgili sıkıntı kalmasın'' diye konuştu. -''Yunanistan'a giden gaz''- ''Yunanistan'a giden gazla ilgili de bilgi verir misiniz?'' sorusunu Yıldız, ''Yunanistan, zaman zaman batı hattındaki basıncın düşmesiyle alakalı ara ara gaz alıyor ara ara da alamıyor. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Biz geldiği gibi gazı veriyoruz'' şeklinde yanıtladı. Yıldız, ''gazı depolama imkanlarımız ne kadar?'' sorusuna da ''Türkiye'nin depolama imkanı 2,1 milyar metreküp Silivri'de. Tuz Gölü'nde de ihale etmiştik. Orada da 1 milyar metreküplük olacak. Bunun 3-4 yıllık bir inşaat süresi var. 650 milyon dolara bir firma aldı onun yapımını. Kullanım arttıkça depolama miktarlarını da artırmamız lazım ki bir sıkıntı olmasın'' yanıtını verdi. Dünyanın, başka ülkeler tarafından kirletildiğine dikkati çekerek, ''Mutlaka temizlenmesi lazım ki iklim değişikliğini olumsuz tesiri olmasın. Bunun sonucu şudur; yazın daha sıcak, kışın daha soğuk zamanlara doğru gidiyoruz. Bunun tedbirlerinin de dünya ölçeğinde alınması gerekiyor'' dedi. Yıldız, bir başka soru üzerine, doğu hattından, sıkıntı öncesinde günlük 40 milyon metreküp civarında doğalgaz girişi olduğunu, şu anda bu rakamın yaklaşık 6-7 milyon metreküp arasında gidip geldiğini ifade etti. ''Yedide bir çok önemli bir miktar'' ifadesini kullanan Yıldız, ''Yani, 6 katını alamamış olabiliyoruz. Türkiye'de geçen yıl bu dönemde günlük 171 milyon metreküp civarında tüketim varken bugün kontrat miktarlarını zorlayan 192 milyon metreküp civarında tüketim var. Fevkalade bir rakam. Büyüme rakamlarımızın üzerinde bir rakam. o yüzden daha farklı tedbirler alıyoruz'' diye konuştu.