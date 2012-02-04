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Ekonomi

Yıldız: Doğalgaz tedarikinde sıkıntı yok BOLU (A.A)

04 Şubat 2012 14:43

-Yıldız: Doğalgaz tedarikinde sıkıntı yok  BOLU (A.A) - 04.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz tedarikiyle ilgili olarak, ''Son 42 yılın en soğuk yılını geçiriyoruz, olumsuz hava şartlarına rağmen doğalgaz tedarikinde herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta'' dedi.  Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından Abant'ta düzenlenen, ''Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri 5. Sektör Toplantısı'' öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, doğalgaz sıkıntısının yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna, ''Son 42 yılın en soğuk yılını geçiriyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen doğalgaz tedarikinde herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Batı hattında, İran hattında zaman zaman düşüşler olacaktır. Bildiğiniz gibi son 3 gün içerisinde Avrupa'da 160'a yakın kişi soğuktan donarak öldü. Çok ciddi kış şartları var ve doğalgaz miktarlarında zaman zaman inişler görüyoruz. Ukrayna Bakanıyla konuştuk, Rusya ile konuştuk bunların tedariki sağlanıyor. Ben doğalgazla alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyorum'' cevabını verdi. Bir gazetecinin, Türkiye'nin İran'dan doğalgaz fiyatlarında indirim talebinde bulunmadığına dair İran yetkilileri tarafından yapılan açıklamayı değerlendirmesini istemesi üzerine de Bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''Biz ülkemizi layıklı bir şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Hele hele uluslararası ilişkilerde uluslararası arenada bir cümle söylüyorsak biz onu on defa düşünüp bir defa söyleriz. O açıdan yazılan yazıların, yapılan toplantıların, yürütülen müzakerelerin, toplantı tutanaklarını tabii ki biz piyasaya ibraz etmek durumunda değiliz. Ama bu saydıklarımın her birisi tek tek yapılmıştır. O açıdan her halde arkadaşımız bir boşta bulundu. Ondan dolayı bu cümleyi kullandı. Biz evrak ibrazına girmeyiz.''

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