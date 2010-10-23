T24 - İkizdere Vadisi'nin SİT alanı ilan edilmesine Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız’dan tepki geldi. Erdoğan, “Bugüne kadar neredeydiniz” derken, Yıldız, “Doğalgaz aldığımız ülkelere hayırlı olsun” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerjisa Bandırma Doğalgaz Çevirim Santrali'nin açılış töreninde konuşma yaptılar.

Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Yıldız, Rize’nin İkizdere Vadisi’nin SİT alanı ilan edilmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları söyledi: ''Değerli arkadaşım sen bugüne kadar neredeydin yahu? Bugüne kadar oraları niçin SİT alanı ilan etmediniz de şimdi HES çalışmaları başlayınca kalktınız buraları SİT alanı ilan ediyorsunuz? Bu haritaları siz yapacaksınız, bunun üzerinde siz çalışacaksınız.

Bizler yıllarca bu ülkede 'su akar, Türk bakar' mantığıyla suya yaklaştık ama artık böyle bakmayalım istiyoruz. Artık 'su akar, Türk yapar' demeye başladık, şimdi de önümüz kesiliyor. Bu sularımız denizlere boşu boşuna akıp gitmesin. Bunlardan hep birlikte istifade edelim. Bunu tamamen popülist bir yaklaşımla ele alalım demiyorum, doğayı taprip edelim demiyorum ama Allah aklı, bilimi, bilgiyi, araştırmayı bize emrediyor. Bizim bunları yapmamız lazım.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise şöyle dedi: “Öncelikle İkizdere ve Rize'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama aynı zamanda doğalgaz aldığımız ülkeler için de hayırlı uğurlu olsun. Çünkü buradan üretemediğimiz elektriği yaklaşık 500 milyon metreküp civarında, bizim 5 ayrı ülkeden doğal gazı daha fazla almamızı sağlayacak. Buna sebep olacak. O yüzden bununla alakalı girişimlerimizi önümüzdeki süreçte hep beraber izleyeceğiz.”



