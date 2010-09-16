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Politika

YILDIZ: BM KARARLARI TÜRKİYE'Yİ BAĞLAR İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 01:58

-YILDIZ: BM KARARLARI TÜRKİYE'Yİ BAĞLAR İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran üzerindeki yaptırımlarının devam ettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Türkiye'yi bağladığını söyledi. Bakan Yıldız İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi Ceylan Intercontinental Otel'de bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından soruları yanıtlayan Yıldız, Rahimi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, ''Mevcut projeler ve bu projeler hakkında neler yapabiliriz, doğalgaz alışverişi şu anda ne merkezde, bundan sonra özel sektörün geliştirebileceği projeler nelerdir?' konuları üzerinde görüşmeler oldu'' diye konuştu.  ''BM kararları bizi bağlar. O sınırlar içerisinde görüşme oldu'' diyen Yıldız, özel sektörün yatırım fırsatlarının görüşüldüğünü, iki komşu ülkenin alışverişini güçlendirebileceği konular üzerinde durulduğunu söyledi.  Yıldız, ''BM'nin İran üzerindeki yaptırımları devam ediyor. Bu konularla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Zaten o konularla ilgili bir alışverişimiz söz konusu olamaz. BM Güvenlik Konseyi kararları bizi bağlar'' diye konuştu. 

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