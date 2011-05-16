-YILDIZ: BİR KARIŞ TOPRAĞI TARTIŞMAYA AÇMAYIZ KAYSERİ (A.A) - 16.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Biz 782 bin kilometrekarenin bir karış toprağını tartışmaya açmayız. Bu konuda beklentisi olanlar varsa daha çok beklerler'' dedi. Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büro mobilyaları üreten bir fabrikayı ziyaret ederek, işçilerle birlikte karavanadan yemek yedi. Taner Yıldız, burada yaptığı konuşmada, ''Son günlerde Türklük kavramını değiştirmeye çalıştıkları yönünde propagandalar yapıldığını'' söyledi. Böyle bir hesaplarının olmadığını vurgulayan Yıldız, ''Anayasa'da bu kavramların değiştirilmesiyle alakalı önceden yapılmış hiçbir hesabımız yok. Biz 782 bin kilometrekarenin bir karış toprağını tartışmaya açmayız. Bu konuda beklentisi olanlar varsa daha çok beklerler'' açıklamasında bulundu. Yıldız, Türkiye ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa, ne zaman ilerlemeye kalksa, ilk 17 ekonomi arasına girse, içerden ve dışardan birilerinin ülkeyi karıştırmak istediğini belirterek, ''Bu ülkenin ilerlemesini, gelişmesini istemeyenler var. Biz onlara da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülke, bu güzel insan, çetelerden de çok çekti, ülkeyi karıştırmak isteyenlerden de çok çekti. Türkiye'nin istikrarına vurulmak istenen balta kimin elindeyse ve nereden gelirse gelsin hiç fark etmez, hepsi karşısında bizi bulacak'' diye konuştu. ''30 yıldan beri o terör örgütüne tankla, tüfekle yeri geldiğinde bıçakla müdahale edildi. Bir şey eksik ki bu iş bitmedi'' diyen Yıldız, şöyle devam etti: ''Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile ayrılmaz olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi bizim için kıymetlidir. Bu ülke için çalışıyorlar. Bu ülke için çalışmıyor, karşısında duruyorsa, kim olursa olsun o bizim de karşımızdadır. O yüzden tek vatan, tek bayrak ve tek ülke ile alakalı bizim ortaya koyduğumuz değerler üzerine hiç kimseyi konuşturmayız. Ortalığı karıştırmak isteyenler vardır ve bunlar daima olagelmiştir. Bunların zamanla azaldığını ve karşılarında bizi bulduğunu göreceksiniz. Terörle mücadelede hiçbir zaman bir kenara çekilmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Terör örgütü de bu ülkeyi artık tanıyacak ve bilecek, görecek ki karşılarında bir irade var. Bu yüzden ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal olarak daha güçlü bir Türkiye ile beraber bunları yapmak zorundayız.'' Bakan Yıldız, konuşmasından sonra Aldora Mobilya'yı ve Beşler Tekstil'i de ziyaret etti.