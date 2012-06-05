Yıldız: Benzin fiyatı 1-2 güne düşecek

Petroldeki düşüşün benzine yansıyacağını belirten Enerji Bakanı Yıldız, "1-2 gün içinde benzinde fiyatlar düşecek" dedi.



Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

Petroldeki düşüşün motorinin ardından benzine de yansıyacağını belirten Yıldız, "1-2 gün içinde benzinde fiyatlar düşecek" dedi.

İstanbul'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda soruları yanıtlayan Yıldız, petrol fiyatlarının son yılların en düşük düzeyine indiği ve bu fiyat değişiminin Türkiye'ye yansıması konusundaki bir soru üzerine, akaryakıtların otomatik fiyatlama mekanizmasına sahip olduğunu ve Akdeniz havzasında oluşan CIF fiyatın dolar paritesiyle çarpılmasıyla referans fiyatın oluştuğunu kaydetti.

Yıldız, bu referans fiyatın son 5 günlük ortalaması itibariyle Türkiye'deki mevcut fiyatlardan artı veya eksi yüzde 3'lük bir değişim göstermesi halinde mutlaka bunun fiyatlara yansıdığını belirtti.

Akdeniz Havzasındaki motorin fiyatlarının düşüşünün benzin fiyatlarından daha hızlı olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

''Dün 8-10 kuruş civarında motorinde fiyat düşüşü yaşandı. Ben inanıyorum ki yarın bir gün, kısa süre içerisinde benzin fiyatlarına da aynı şekilde yansıyacaktır. Çünkü otomatik fiyatlama mekanizması bunu öngörüyor. Yalnızca ham petrol fiyatlarının düşmesi değil, aynı zamanda motorinin fiyat düşüşüyle benzinin fiyat düşüşü hızları da birbirine yaklaşması lazım ve dolar paritesinin de bir önceki rakamlardan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani biz kur sepetiyle beraber, ham petrol fiyatları bizi direkt ilgilendiriyor. Bir Avrupa ülkesi değiliz. Dolarla alıp TL ile satıyoruz. Oradaki açık pozisyonun doğuracağı eksiği ham petrol fiyatlarındaki düşüşle balans ediyoruz. Benzinde de motorini izleyen bir fiyat düşüşü tabii ki bunun arkasından gelecektir.''

Yıldız, sokak aydınlatmalarının 2015'e kadar değişeceğini sözlerine ekledi.



Motorinde indirim



Rafineri fiyatlarında dün yapılan indirimin ardından, motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli litrede 9-10 kuruş indirim yapıldı.

Ankara'da litresi 3,80-3,86 lira arasında satılan motorin 3,70-3,77 liraya indi. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 3,76-3,75, İzmir'de ise 3,77-3,68 aralığında satılmaya başlandı.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Bakan'ın açıklaması sonrası gözler benzinde yapılacak indirime çevrildi.