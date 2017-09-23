'Yıldız Akköklüler' ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) AKKÖK Şirketler Grubu’nun kendi içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci”nin kazananları, ödüllerini aldı. Operasyonel Mükemmellik, İşbirliği Geliştirmek, Girişimcilik ve Inovasyon ile Sürdürülebilirlik alanlarında seçilen en başarılı 8 projenin ödüllendirildiği törende konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, günümüz dünyasında küresel bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini, bu dört alanın ise bu vizyonu taşıyan en önemli dinamikler arasında olduğunu söyledi. Dördüncü, “Akkök Şirketler Grubu’nun bu alanlara öncülük etmesinden ve tüm çalışma arkadaşlarımın da bu anlayışa sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Girişimcilik ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik, Operasyonel Mükemmellik ve İşbirliği Geliştirme olmak üzere 4 alanda gerçekleştirilen yarışmaya grup şirketlerinden toplam 39 proje katıldı. Yarışmanın sonucunda, 39 proje arasından seçilen en başarılı 8 projede görev alan “Yıldız Akköklüler” düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

\"GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM ŞART\"

Ödül töreninde konuşma yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü şunları söyledi, “Günümüz dünyasında küresel bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini ve bu dört önemli alanın bu vizyonu taşıyacak en önemli dinamikler arasında olduğunu düşünüyorum. Akkök Şirketler Grubu’nun Girişimcilik ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik, Operasyonel Mükemmellik ve İşbirliği Geliştirmek gibi önemli alanlarda öncülük ederek vizyonunu ortaya koymasından ve tüm çalışanların da bu anlayışa sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyorum.” Konuşmasında sürekli gelişen insan kaynağı anlayışının önemine dikkat çeken Dördüncü, değişim için gelişimin, gelişim için de değişimin şart olduğunu vurguladı. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde sürdürülebilir avantaj yakalamak için gelişimin vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

\"ŞİRKET İÇİ EN İYİ UYGULAMALARI ORTAYA ÇIKARAN BİR SİSTEM\"

Akkök Holding İnsan Kaynakları Direktörü Şerife Füsun Ömür ise kurum performansının ileriye götürülmesinde çalışanların öneminin tartışılmaz olduğunu vurguladı. Ömür, “Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci”nin, çalışanların çalışanları aday gösterip, birbirlerinin başarılarını takdir ederek kurum kültürü ve performansına önemli katkılar sağlayan, şirket içi en iyi uygulamaları ortaya çıkaran bir ödüllendirme sistemi olduğunu söyledi. Bu yıl 39 projenin değerlendirmeye alındığını belirten Ömür, şirketler içerisinden yapılan ön eleme sonrası seçilen en başarılı uygulamaların 7 üyeden oluşan Akkök Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendiğini ifade etti.

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