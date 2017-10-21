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Politika

Yıldız: AK Parti'de 468 kongre tamamlandı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, parti olarak Türkiye genelinde 950 kongreden 468'ini tamamladıklarını, bu hafta sonu da 44 ilçe kongresinin yapılacağını söyledi

21 Ekim 2017 17:19

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, parti olarak Türkiye genelinde 950 kongreden 468\'ini tamamladıklarını, bu hafta sonu da 44 ilçe kongresinin yapılacağını söyledi. Yıldız, \'\'İl başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları konusundaki yenilenme ve değişim, partimize dinamizm kazandıracak\'\' dedi.
Taner Yıldız, seçim bölgesi Kayseri\'de halkla sohbet etti, sorunları dinleyip, notlar aldı. Hafta sonları \'nöbetçi milletvekili\' uygulamasını yürüttüklerini belirten Yıldız, \'\'AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, sorunlarını anlatmak için Ankara\'ya gitmek isteyenleri yormamak için yıllardır burada hafta sonları nöbetçi milletvekili uygulaması düzenliyor. Bu hafta nöbetçi benim. Vatandaşlarımızın dertlerini, isteklerini, önerilerini dinliyorum\'\' diye konuştu. AK Parti\'de değişim ve yenilenme dönemi olduğunu kaydeden Yıldız, \'\'Genel Başkanımızın başlattığı yenilenme ve değişim dönemi sürüyor. 22 il başkanımız ve bazı yerlerde belediye başkanları değişti. Bu çerçevede, partimizin tasarrufunu hep birlikte izleyeceğiz. Bu değişimler partimizde dinamizmi ortaya koyacak. Şu ana kadar 468 kongre yapıldı. Bu hafta sonunda  44 ilçe kongresi de gerçekleşecek\'\' dedi.
Yıldız, resmi nikah konusunda CHP\'nin endişelerinin iyi niyetli olmadığını söyledi. Yıldız, müftülere resmi nikah yetkisinin verilmesinin Medeni Kanun\'da bir değişiklik değil, memur olan müftülere yetki verilmesi olduğunu ifade etti. ABD ile yaşanan vize krizine de değinen Yıldız, sorununun uzun vadeli olmayacağını kaydetti. Yıldız, FETÖ davalarının da daha hızlı karara bağlanacağını ve bunun örgütün daha hızlı çökmesini sağlayacağını belirtti.

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