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Yıldırımlı miniklerden sahipsiz hayvanlara mama bağışı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yıldırım ilçesinde anaokulu öğrencileri, barınaklarda yaşayan sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenledi

11 Ocak 2019 19:03

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yıldırım ilçesinde anaokulu öğrencileri, barınaklarda yaşayan sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenledi. ‘Bir Kap Sevgi’ projesi kapsamında toplanan 1 ton 107 kilo mama Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim edildi.
Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nde öğrenim gören bir grup öğrenci, ‘Bir Kap Sevgi’ projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için mama ve kulübe bağışı yaptı. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen teslim töreninde çocuklar, 1 ton 107 kilo kedi ve köpek maması, 521 kilo süt ve 20 koli battaniye ile kulübe ve kıyafetleri yetkililere teslim etti. Daha sonra merkezi gezerek, hayvanlarla yakından ilgilenen minikler, barınaktaki hayvanlarla oyun oynadı. Çocuklarca kendilerine teslim edilen kedi, köpek ve kuş evlerini ilçenin muhtelif noktalarına yerleştireceklerini aktaran Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, proje sayesinde sokak hayvanlarının barınma ve yeme içme sorunlarını bir nebze de olsa ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

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