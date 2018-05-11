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Yıldırımın yere düşme anı kamerada

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde şiddetli  yağmur sonrası yıldırımın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

11 Mayıs 2018 19:39

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde şiddetli  yağmur sonrası yıldırımın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası Abdal Ağa Mahallesi\'ndeki Çermik Bulvarı üzerindeki yere düşen yıldırım çevredeki vatandaşları korkuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir binanın saçak altında yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar, yıldırımın düşme anında büyük korkuya kapıldı. Yıldırımın kavşakta düştüğü yerdeki betonların parçalandığı görüldü.
Mahalle sakinlerinden Meden Güzen, \"Dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur vardı. İşyerinde oturduğumuz sırada büyük bir görültü ile yerimizden fırladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde yıldırımın yere düştüğünü fark ettik. Düştüğü yerde bulunan betonlar parçalanmış çevrede korkuya neden oldu\" dedi.

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