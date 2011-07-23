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YILDIRIM'IN ŞİKAYETİ KAN ŞEKERİ DÜZENSİZLİĞİ İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2011 10:12

-YILDIRIM'IN ŞİKAYETİ KAN ŞEKERİ DÜZENSİZLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, halsizlik, öksürük ve kan şekeri düzensizliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Metris Cezaevi'nden jandarma eşliğinde ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. dahiliye polikliniğine yatırılan Yıldırım'ın tedavisi sürüyor. Cezaevindeki koğuşunda rahatsızlanan Yıldırım'ın halsizlik, öksürük ve kan şekeri düzensizliği şikayetiyle hastaneye sevk edildiği belirtildi. Ambulanstan inen Aziz Yıldırım, eşofmanla ve yürüyerek hastaneye geçti.

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