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Yıldırım'ın 'sahte çürük raporu' soruşturması İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda

Mehmet Baransu, Yıldırım’ın askeri hastanede muayeneye kendisi yerine yeğeni Osman Yalçın’ı gönderdiğini iddia etmişti

02 Kasım 2012 19:57

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sahte çürük raporu alarak askerlik yapmadığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, suç yeri İzmir olduğu gerekçesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararına gerekçe olarak, sahte olduğu iddia olunan raporun alındığı hastane ile raporun verildiği Kemeraltı Askerlik Şubesi’nin İzmir’de olmasını gösterdi.
 
Taraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransu ile şike yaptığı gerekçesi ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım arasında çürük polemiği yaşanmıştı. Baransu tartışma sonunda Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 8 Ekim 2012’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya dilekçe veren Mehmet Baransu, Yıldırım hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’, ‘askerlik kanuna muhalefet’, ‘rüşvet’ suçlarında kamu davası açılarak, cezalandırılmasını istemişti. 
 
 

'Hastaneye yeğeni gönderdi'

 
 
Yıldırım’ın askeri hastanede muayeneye kendisi yerine yeğeni Osman Yalçın’ı gönderdiğini öne süren Baransu dilekçesinde şunlara yer vermişti: 
 
“Hastane Osman Yalçın’ı Aziz Yıldırım olarak kayıt edip çürük raporu vermiştir. Osman Yalçın’ın sağ ayağında altı santimlik bir kısalık mevcuttur. Muayenenin akabinde radyoloji bölümünden 31 Ekim 1983 tarihli 21440 numara sayılı çürük raporu alınmıştır. Ortopedi servisinde ise 31 Ekim 1983 tarihli 21440 numara sayılı rapor alınmıştır. Akabinde 2 Kasım 1983 günü bu kez yine ortopedi servisine gidilmiştir. 
 
Buradan da 7044 sayı numaralı rapor alınmıştır ve 12 kişilik heyetin karşısına çıkılmıştır. Ortopedi servisindeki röntgen raporunda Aziz Yıldırım’ın sağ bacağında eski bir kırık olduğu, “Sağ femur başı eski frakturune bağlı deforme, Femur başı yer değiştirme pozisyonu” tesbit ediliyor. Ortapedi raporunda da “Sağ sias iç malkel arasında 6 cm’lik kıslık olduğu” belirlenmiştir. Bu raporların ardından 4 Kasım 1983’de Askeri heyet kendisine “askerliğe el verişli değildir” raporu verilmiş ve Aziz Yıldırım, sahte çürük raporuyla askerlikten muafiyet kazanmıştır. Söz konusu heyet raporunun altında Prof. Dr. Oktay Karakaş’ın yanı sıra 11 ayrı ismin ve Ege Ordu Komutanlığı adına da Kıdemli Albay Nuri Akkaş rapora uygundur imzası mevcuttur.”

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