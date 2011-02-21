-YILDIRIM'DAN TAHLİYE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle, Bingazi ve Derne'de uçak inişleri yapılamadığını, sadece Tripoli'den vatandaşlarımız getirilebildiğini belirterek, ''Buralarda da ne zaman alt yapı müsait olursa, oradaki otoriteler, güvenli iniş-kalkışa izin verirse buradan hava yoluyla da tahliye yapılacak'' dedi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Ankamall'de düzenlenen ''Erzincan Kültür Günleri'' etkinliği sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Libya'ya gönderilen gemilere ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, Libya'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Türk müteahhitleri, yatırımcıları, binlerce işçi ve Türk vatandaşının herhangi bir zarar görmeden tahliye edilip, Türkiye'ye getirilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kriz masası oluşturulduğunu anlattı. Dün Başbakanlıkta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Başkanlığında toplanan kriz masasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve kendisi ile ilgili kurumların temsilcilerinin de yer aldığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir tahliye planı yaptık. Bu planda gemiler var, uçaklar var. Gemilerle ilgili bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İDO deniz otobüslerinin, Osman Gazi, Orhan Gazi isimli her biri bin 250 yolcu taşıyan, 75 kilometre hızla giden dünyanın en hızlı feribotları yola çıktılar bugün akşam saatlerinde. Libya'ya yaklaşık 20 ila 25 saat arasında bir sürede varacaklar. Oradaki şartlar, güvenlik tedbirleri müsait olunca vatandaşlarımızı alıp getirecekler, ondan sonra tekrar gidecekler ne kadar ihtiyaç varsa. Diğer taraftan hava köprüsüyle tahliye planı var. Ancak Bingazi ve Derne'de şu anda karışıklık olduğundan, otorite boşluğu olduğundan buralara uçak inişleri yapılamıyor. Sadece Tripoli'den vatandaşlarımız getirilebiliyor. Buralarda da ne zaman alt yapı müsait olursa, oradaki otoriteler, güvenli iniş-kalkışa izin verirse buradan hava yoluyla da tahliye yapılacak. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız gereken çalışmaları Libya makamları nezdinde sürdürüyor.'((SVL-FT-İU)