Yıldırım’dan Ali Şen vetosu!

T24 - Zeynep Sever’le dün evlenen Volkan Demirel’in düğünü öncesinde büyük bir gerginliğin yaşandığı belirlendi. Aziz Yıldırım’ın, Ali Şen’in düğüne gelmesi halinde “Şahitliğini bile yapmam” diyerek rest çektiği öğrenildi.







Zeynep Sever ile hayatını birleştiren Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel’in dün Çırağan Sarayı’nda yapılan düğünü öncesinde büyük bir gerginliğin yaşandığı ortaya çıktı.



Başkan Aziz Yıldırım’ın düğünde eski başkanlardan Ali Şen ile aynı masada oturmak istemediği hatta düğüne gelmesi halinde milli kaleciye “Şahitliğini bile yapmam” diyerek rest çıktığı öğrenildi.



Camiada şok etkisi yaratan olay şöyle gelişti:



Volkan 1.5 ay önce eski başkanlarından Ali Şen’i arayarak “Başkanım 22 Eylül’de düğünüm var. Şimdiden arıyorum ki başka yere söz vermeyin” diyerek davet etti. Şen ise “Seve seve gelirim” cevabını verdi. 10 gün önce de yine Şen’e telefon ederek “Başkanım masaları ayarlıyoruz. 4 protokol masası var. Siz, Başkan Aziz Yıldırım, Mustafa Koç ve Ali Koç’la aynı masada oturur musunuz?” diye sordu, Şen de “Tabii ki otururum. Ben misafirim. Sen ev sahibisin. İstediğin masayı ayarla” yanıtını verdi.



3 gün önce ise şok bir gelişme yaşandı. Volkan, Ali Şen’in oğlu Metin Şen’i arayarak, “Çok zor durumdayım. Başkan Aziz Yıldırım masa düzenlerini inceledi. Ali Şen’in kendisiyle aynı masada olduğunu görünce rest çekti ve o gelirse nikah şahitliğini de yapmam. Düğüne de gelmem” dedi. Metin Şen ise, “Ben karışamam. Babamı ara, söyle” yanıtı verdi.



Bunun üzerine Volkan, Ali Şen’e ulaşarak “Başkanım en mutlu günüm bana zehir olacak. Evlendikten sonra eşim Zeynep ile evine gelip elini öpeceğimiz ilk kişi siz olacaksınız. Lütfen anlayışla karşılayın” dedi, Şen de “Beni davet eden sensin. Bu davranışın senin karakterini ortaya koyar” sözlerini sarf etti.



Gelişmeleri doğrulayan Ali Şen, “Fenerbahçe’de iki dönem başkanlık yaptım. Taraftarlar beni gözyaşlarıyla uğurladı. Kendi mukaveleli futbolcusuna böyle çirkin bir hareket yapan insana söylenecek laf bulamıyorum. Olayı kamuoyuna havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nikahı Topbaş kıydı



Volkan Demirel, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen düğün töreninde, Zeynep Kübra Sever ile yaşamını birleştirdi. Volkan-Zeynep çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım damadın, Asbaşkan Ali Koç da gelinin şahitliğini yaptı. 650 davetlinin katıldığı törende Volkan’ı yöneticilerin yanı sıra, takım arkadaşları, Aykut Kocaman ve yardımcıları ile kulüp çalışanları, Beşiktaşlı Rüştü, Galatasaraylı Arda ve sevgilisi Sinem Kobal yalnız bırakmadı.