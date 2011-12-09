-Yıldırım'a 147 yıl hapis cezası istendi İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan ve özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Olgun Peker'in 150 yıla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da 147 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, diğer sanıkların da 1 ile 126 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmeleri talep edildi. İddianamede, eski Giresunspor Kulübü Başkanı olduğu belirtilen Olgun Peker'in, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek'', ''dolandırıcılık'', ''yağma'', ''rüşvet'', ''şike'', ''konut dokunulmazlığını ihlal etmek'', ''mala zarar vermek'', ''tehdit'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve 'özel belgede sahtecilik'' suçlarından 73 ile 150 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldırım'ın, 21 Şubat 2011'deki Manisaspor-Trabzonspor, 26 Şubat 2011'deki Fenerbahçe-Kasımpaşa, 7 Mart 2011'deki Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 9 Nisan 2011'deki Eskişehirspor-Fenerbahçe maçlarında şike yapılması ile 6 Mart 2011'deki Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 20 Mart 2011'deki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarında teşvik primi verilmesi eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan, lehine olan 2 ile 7 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 158. maddesi uyarınca her eylem için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Aziz Yıldırım'ın 1 Mayıs 2011'de oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçı, 8 Mayıs 2011'deki Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe maçı, 15 Mayıs 2011'deki Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ve 22 Mayıs 2011'deki Sivasspor-Fenerbahçe maçlarında şike yapılması eylemi nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 7,5 ile 18 yıl arasında hapis cezası öngören 11. maddesinin 1. ve 4. fıkrası ile C bendi uyarınca 4 kez cezalandırılması istenen iddianamede, Yıldırım'ın 17 Nisan 2011'de oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 15 Mayıs 2011'de oynanan Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında teşvik primi verilmesi eylemine uygun olan 6222 sayılı Kanunun 3,5 ile 9 yıl arasında hapis cezası öngören 11. maddesinin 1. ve 4. fıkrası ile C bendi ve 5 maddesi uyarınca 3 kez cezalandırılması istendi. Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da ''suç örgütüne üye olmak'', ''dolandırıcılık'', ''şike'' ve ''teşvik primi vermek'' suçlarından 21 ile 55 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, benzer suçlamalara ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri İlhan Ekşioğlu'nun 45 ile 126 yıl, Alaeddin Yıldırım'ın 15 ile 37 yıl, Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'ın 36 ile 101 yıl, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan'ın 20 ile 50 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. -Göksel Gümüşdağ- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı olduğu dönemde, Aziz Yıldırım liderliğinde şike ve teşvik primi faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne, federasyon başkanlığı adaylığı sürecinde Yıldırım'ın desteğini alabilme adına, bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülen iddianamede, Gümüşdağ'ın bu kapsamda başkanı olduğu takımın maçı kaybetmesi yönünde girişimlerde bulunmaktan çekinmediği ve Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yapılan şike eylemine iştirak ettiği kaydedildi. İddianamede, Gümüşdağ'ın bu nedenlerle ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütüne üye olmak'' ve ''şike'' suçlarından 8 ile 21 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı'nın ''şike'' suçundan 7,5 ile 18 yıl arasında, teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun aynı suçlamaya ilişkin 5 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in ''teşvik primi verme girişiminde bulunmak'' suçundan 6 ile 16 yıl, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın ''teşvik primi verme girişiminde bulunmak'' ve ''tehdit'' suçlarından 5 ile 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da ''örgüt üyesi olmak'' ve ''şike'' suçlarından 6 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sözleşmeleri fesh edilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 15 ile 37 yıl arasında, sportif direktörü Ümit Karan'ın da 5 ile 16 yıl arasında hapse çarptırılmaları istendi. Futbolcu İbrahim Akın'ın ''şike'' ve ''teşvik primi'' suçlarından 12,5 ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcu İskender Akın'ın da benzer suçlamalara ilişkin 7,5 ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. Futbolcu Serdar Kulbilge'nin ''dolandırıcılık'' suçundan 4 ile 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcular Mahmut Boz ve Murat Şahin'in de aynı suçlamaya ilişkin 2 ile 7 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Emmanuel Emenike, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız ve Mustafa Ulaş Ortakaya hakkında ''şike'' suçundan 5 ile 12'şer yıl arasında hapis cezası istenen iddianamede, Gökçek Vederson, Sercan Yıldırım ve Sezer Öztürk'ün de ''teşvik primi'' suçlamasına ilişkin 2,5 ile 6'şar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlamalara ilişkin 1 ile 51 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. -Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istemi- 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı neticesinde Fenerbahçe futbol takımının Süper Ligde şampiyonluğu elde ettiği ve 11 Mayıs 2011'de oynanan Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor final maçından sonra Beşiktaş Spor Kulübünün Türkiye Kupası'nı kazandığı belirtilen iddianamede, yapılan şike eylemleri sonucunda bu kulüplerin Avrupa kupalarına direkt katılmaya hak kazanmaları, maçlar sonunda yüklü miktarda gelir elde etmeleri ve diğer kulüpler aleyhine oluşan zarar da dikkate alınarak, anılan maçlardaki eyleme iştirak ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik ceza tertibi sırasında alt sınırdan uzaklaşılarak karar verilmesi talep edildi. İddianamenin ekinde, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, futbolcular Emre Belözoğlu, Alexandro De Souza, Semih Şentürk, Önder Turacı, teknik direktörler Yılmaz Vural, Rıza Çalımbay ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in de aralarında bulunduğu 83 kişi hakkında verilen takipsizlik kararı da yer alıyor.