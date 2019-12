-YILDIRIM: ZAFER İNANANLARINDIR İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye kupası törenle verildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar'ında katıldığı görkemli kupa töreni öncesi bir açıklama yapan Aziz Yıldırım konuşmasını, ''Zafer inananlarındır'' sözüyle bitirdi. Futbol takımının 18. lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün sadece futbolda değil, diğer branşlarda da hep zirveye oynadığını belirterek özetle şunları kaydetti: ''İyi gününde kötü günde taraftarlık görevini layıkıyla yerine getiren büyük Fenerbahçeliler. Fenerbahçe Spor Kulübü gerçek bir spor kulübü olarak sadece futbol değil, diğer branşlarda da hep zirveye oynuyor ve şampiyonluklara adını yazdırıyor. Gerçek bir spor kulübü olmak, sporcularımızın Türk Bayrağı altında ulusumuzu temsil etmesi, bizler adına başka bir gurur kaynağıdır. 18. şampiyonluğumuz kutlu olsun. Biz bunu sonuna kadar hak ettik. Sonuna kadar hakkıyla kutlayacağız. Yönetim kurulundaki tüm çalışma arkadaşlarım adına emeği geçen tüm Fenerbahçelilere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu uzun maratonda siz taraftarlarımızın desteğiyle mutlu sona ulaştık. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha nice şampiyonluklara hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Zafer inananlarındır.'' -FUTBOLCULAR TEK TEK SAHNEYE ÇAĞRILDI Fenerbahçe Futbol Takımı stada ulaştıktan sonra önce Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin çalışanları tek tek isimleri anonslanarak platforma çıktılar. Çalışanları teknik ve sağlık ekibi izlerken, ünlü şovmen Beyaz ile sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı sahneye gelerek, futbolcuları isimlerini anonslayarak sahneye davet etti. Futbolcular sahneye gelirken boyunlarında çiçek demetleri yer aldı. Sarı-lacivertli futbolcular sahneye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin oluşturduğu koridordan geçerek çıktılar. Her futbolcuya büyük sevgi gösterileri yapan taraftarlar, kaptan Alex de Souza sahneye davet edildiğinde adeta yer yerinden oynadı. Teknik direktör Aykut Kocaman da büyük ilgi görürken, taraftarlar ''Sen bizim kocaman gururumuzsun'' şeklinde tempo tuttu. Kupa töreni öncesi son olarak yöneticiler ve başkan Yıldırım sahneye davet edildi. -FENERBAHÇE 2. TURU KADIKÖY'DE ATTI- Spor Toto Süper Lig'de Sivas deplasmanında elde ettiği şampiyonluğun ardından ilk turu 4 Eylül Stadı'nda atan Fenerbahçe, ikinci turunu Kadıköy'de taraftarının önünde bu kez kazandığı kupayla attı. Sarı-lacivertli ekibin Sivas'ta yaşadığı şampiyonluk coşkusu, Kadıköy'de zirveye çıkarken, bütün futbolcuların sevinç gösterileri ilgiyle izlendi. Kutlamalarda teknik direktör Aykut Kocaman da kupayı kaldırarak şampiyonluğun coşkusunu oyuncuları ve taraftarlarla paylaştı. -TARAFTARLA TEZAHÜRAT YAPTILAR- Kupa töreninin ardından kupalarıyla tribünleri gezen sarı-lacivertliler tribünlerle birlikte tezahürat yaptılar. Anons mikrofonunu eline alan Emre Belözoğlu, tezahüratı başlatan isim olurken, takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlerle karşılıklı tezahürat yaptılar. -TARAFTAR SAHAYA İNDİ, FUTBOLCULAR EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI- Futbolcular saha içinde kupayla tur atarken binlerce taraftar sahaya girince, ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan futbolcular soyunma odasına gittiler. Sahaya girmek için çok sayıda taraftarın girişimini engelleyen özel güvenlik elemanları, ilerleyen dakikalarda bir anda yüklenen binlerce taraftara engel olamadı. Özellikle platformun olduğu bölümde yoğunlaşan taraftarlar sahanın her yerini kaplarken, Niang ve Dia taraftarların arasında kalarak zor anlar yaşadı. Bir taraftar, iki futbolcunun önünde yer alarak üzerlerine gelmeye çalışan taraftarları püskürtmeye çalışırken, Niang'ın da içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için taraftarlara tepki gösterdiği görüldü. Bu arada Dia'nın taraftarların arasında boğuşurken kucağında korumaya çalıştığı kız çocuğu da dikkat çekti. Stadın ışıkları söndürülürken, hoparlörlerden yapılan anonslara rağmen taraftarlar sahadan çıkmamakta direndi. Güvenlik elemanları daha sonra sahayı boşaltırken, taraftarların yarattığı izdihamın ardından kutlamalar sona erdi. Taraftarlar, kutlamalara stat dışında da devam ettiler. -HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYE RENK KATTI- Kutlamalarda gerçekleştirilen havai fişek gösterileri geceye ayrı bir renk kattı. Özel ışıklandırmalarla aydınlatılan stadyumda gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ilgiyle izlenirken, farklı renklerle aydınlanan statta oluşan manzara, tribünleri dolduran binlerce taraftara keyif verdi. -18 ŞAMPİYONLUĞA 18 FLAMA- Kupa töreni öncesi etkinliklerde sahaya Fenerbahçe'nin Birinci Lig'de kazandığı 18 şampiyonluğu simgeleyen 18 flama getirildi. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihinde şampiyon olduğu her sezonun tarihlerinin yazıldığı flamalar gençlerin elinde tek tek yapılan anonslarla sahneye çağrıldı. -KADIKÖY'DE KUPA ŞOV- Futbol takımına, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasının verileceği kutlama organizasyonu, adeta bütün branşlarda sezonun kutlamasını içeren bir etkinlik oldu. Sarı-lacivertli kulübün futbol dışında mücadele verdiği diğer branşlardaki sporcuları, bu sezon kazandıkları kupalarla birlikte statta tur attı. -AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ SELİ- Kutlamalar sırasında Fenerbahçe'nin Sivas'ta elde ettiği şampiyonluğun ardından yaşananlar dev ekranlardan taraftarlara izletilirken, bir ara ekrana uçaktan inerken görüntüsüyle yansıyan kulüp başkanı Aziz Yıldırım için büyük bir alkış koptu. Başkan Yıldırım'ı alkışlayan taraftarlar daha sonra hep bir ağızdan ''Büyük başkan'' şeklinde tezahürat yaptı.