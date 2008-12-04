Yıldırım: YouTube meselesinden rahatsızız

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, YouTube’a erişim yasağıyla ilgili olarak, “YouTube meselesi maalesef amacını aşan bir noktaya getirildi. Bundan biz de rahatsızız” dedi.



Bakan Yıldırım, Bakü’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, bu konuda Türk kamuoyunda bir kafa karışıklığı yaşandığını söyledi.



Türkiye olarak, internet hizmetleri veren kuruluşlara ve internetin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına karşı olunması gibi yanlış bir anlayış bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Durum böyle değil” diye konuştu.



İnternetin temiz, toplumu bilgilendirici, topluma zararlı ürünleri içermeden verilmesini çok önemli gördüklerini ifade eden Yıldırım, bu konuda tüm dünyada bir hassasiyetin başladığını söyledi.



“YouTube meselesi maalesef amacını aşan bir noktaya getirildi” diyen Yıldırım, şöyle konuştu.

“Geçen gün firma temsilcilerini ve Türkiye’deki hukukçularını çağırdık. Kendilerine konuyu anlattık. Yasaların mutlaka herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini, kimseye bir istisna yapamayacağımızı, bu yasaları tenkit etme yerine kendilerini buna uydurmalarının daha doğru olacağını söyledik. Onlar da bu konuyu kabul ettiler. İnternet Güvenliği Başkanlığı ile ortak bir çalışma yapmak suretiyle bu konuyu çözecekler.



Ortada yasaların yorumlanmasından kaynaklanan yanlışlıklar da var. Bir içerik suç teşkil ediyorsa, örneğin Atatürk’ün kişiliğine hakaret veya çocuk pornografisi, bunları çıkarmak isterken bütün siteye bir kapatılma kararı veriliyor. Buna itiraz ediyorlar haklı olarak, ama takdir edersiniz ki bizim yargıçlarımızın, mahkemelerimizin henüz bilişimle ilgili bir uzmanlığı yok. Zaman içerisinde gelişecek ve böylece suçun kapsamıyla orantılı cezalar da verilecek.”



AB İlerleme Raporu’nda, bu konuda Türkiye’nin “Yasakçı” ilan edilmediğini ifade eden Bakan Yıldırım, “Ben raporu okudum. Diyor ki; ‘internet suçlarına karşı verilen cezalar orantısız’. Orantısızdan kastı, bir içeriğin çıkarılması gerekirken sitenin tamamının kapatılması kararı veriliyor” dedi.



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, bu sorunların tecrübe kazanıldıkça çözüleceğini ve daha uygun orantılı cezaların verileceğini söyledi.



Bunun için eğitimin önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığı ve İnternet Kurulu ile birlikte eğitim ve bilinçlendirme programı hazırlığı içinde olduklarını aktardı.



Mahkeme kararıyla yasaklanan sitelere, ayarlarının oynanmasıyla girilebildiğinin hatırlatılması üzerine de Bakan Yıldırım, “Teknoloji ile başa çıkamazsınız. Bilişim teknolojilerinde bir önlem alırsanız, onu bir başka önlemle etkisiz hale getirirler” diye konuştu.



Bakan Yıldırım, YouTube yöneticilerine, bir sorun olduğunda adli makamların bir muhatap bulabilmesi için Türkiye’de bir temsilcilik açmalarını söylediklerini ifade ederek, “Bu konuda herhangi bir tavizimiz olamaz” dedi.

